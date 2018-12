meteoweb.eu

: RT @GoSalute: Medicina: Milano, 'Ambrogino d’Oro' ad Alberto Mantovani e Marco Alloisio - csgised : RT @GoSalute: Medicina: Milano, 'Ambrogino d’Oro' ad Alberto Mantovani e Marco Alloisio - GoSalute : Medicina: Milano, 'Ambrogino d’Oro' ad Alberto Mantovani e Marco Alloisio - Giorgin73175806 : RT @GhePelLing: Dissoluzione del. mandala del Buddha della medicina Nilufar Depot - Milano -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) L’Ambrogino d’oro a due medici che si sono distinti per l’impegno e i risultati scientifici raggiunti ‘a servizio del bene comune’., direttore scientifico di Humanitas e docente Humanitas University, e, responsabile Chirurgia toracica Humanitas e docente Humanitas University, hanno ricevuto oggi l’Ambrogino d’Oro durante la cerimonia che si è tenuta al Teatro Dal Verme. Il riconoscimento è stato assegnato a chi ha saputo dare un contributo speciale alla città di, incluse associazioni e organizzazioni. In questo modo la città esprime la sua gratitudine a chi dedica la propria vita al bene comune. “Per me – spiega, direttore scientifico Humanitas e docente Humanitas University – questo riconoscimento ha un significato particolare: ho avuto l’onore di ricevere prestigiosi premi ...