Medici Senza Frontiere ha detto che la nave Aquarius non riprenderà le operazioni di

'La nave Aquarius interrompe i salvataggi' - l'annuncio di Medici Senza frontiere : 'Dopo due mesi in porto a Marsiglia senza riuscire a ottenere una bandiera, e mentre uomini, donne e bambini continuano a morire in mare, Msf e SOS Méditerranée sono costrette a chiudere le attività ...

Influenza Dicembre 2018 : sintomi con febbre alta o senza - tosse - intestinale - rimedi naturali e Medicine : L’Influenza a Dicembre 2018 purtroppo sarà una grande protagonista: stando alle previsioni degli esperti proprio durante l’ultimo mese dell’anno è previsto il picco; fino ad oggi (e siamo nell’ultima parte di novembre) sono già quasi quattrocentomila gli italiani che hanno avuto a che fare con la malattia, con un’incidenza che, numeri alla mano, continua a crescere di settimana in settimana. Vediamo come si ...

Aquarius - Medici Senza frontiere risponde alle domande su sequestro nave : “Nessun rischio sanitario” : Medici senza frontiere ha pubblicato un rapporto in cui risponde alle principali domande in merito al sequestro della nave Aquarius avvenuto nei giorni scorsi. La procura di Catania ha ordinato il fermo della nave per "presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo". Ma, assicura Msf, non c'è mai stato alcun rischio sanitario.Continua a leggere

Malattie infettive - da Medici Senza Frontiere un bomba sanitaria sull'Italia : Medici Senza Frontiere , negli ultimi 3 anni, ha portato in Italia una vera e propria marea di migranti affetti da varie Malattie contagiose, tra cui la scabbia, la meningite, la tubercolosi , l'Aids ...

La nave Aquarius di Medici Senza Frontiere sequestrata e delegittimata : "La misura è sproporzionata e strumentale". Questa frase è stata pronunciata più volte nel corso della giornata dai rappresentanti di Medici Senza Frontiere dopo il sequestro della nave Aquarius - ferma nel porto di Marsiglia da quando ha perso la bandiera panamense - disposto dalla magistratura di Catania in seguito a un'indagine sul traffico illecito di rifiuti. Secondo l'accusa in 44 occasioni i rifiuti (pericolosi, ...

Medici Senza Frontiere si difende : “Sequestro di nave Aquarius è una misura strumentale” : Medici Senza Frontiere ha inviato un comunicato: "Dopo due anni di indagini giudiziarie, ostacoli burocratici, infamanti e mai confermate accuse di collusione con i trafficanti di uomini ora veniamo accusati di far parte di un'organizzazione criminale finalizzata al traffico di rifiuti. È l'estremo, inquietante tentativo di fermare a qualunque costo la nostra attività di ricerca e soccorso in mare".Continua a leggere

"Ha scaricato rifiuti pericolosi in 11 porti". Sequestrata la nave Aquarius - indagata Medici Senza Frontiere : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell'Aquarius (attualmente nel porto di Marsiglia) e di 460 mila euro. L'indagine di Guardia di Finanza e Polizia, coordinata dalla Procura di Catania, avrebbe ...

Ragazza affetta da deficit lasciata nella sporcizia e senza Medicine: scarcerati avvocatessa e compagno

La Medicina "cura" ma non ascolta - e il malato è lasciato senza destino : Viaggiano sulla stessa linea d'ombra sospesa fra filosofia del linguaggio, storia dei miti e contaminazioni fra scienza e letteratura due bei libri che indagano le trasformazioni subìte nel tempo dalla professione medica e dalla sua semiotica, e l'identità del malato, fra nudità dell'essere-umano e asetticità ...

Ragazza affetta da deficit lasciata nella sporcizia e senza Medicine: indagati avvocatessa e altri quattro

I Medici 2/ Anticipazioni e diretta : Lorenzo salva Firenze senza la violenza (prima puntata) : I Medici 2, Anticipazioni prima puntata e video promo: "Vecchi rancori", "Un uomo solo". Il grande ritorno di Lorenzo il magnifico pronto a vivere nuove emozioni nella Firenze del '400.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Rinnovo Ordine dei Medici : Giannone pronto per il voto - compatto e senza strategie : “Una scelta ben ponderata e non indotta da logiche politiche, per la creazione di un Ordine dei Medici libero”. È

Numero chiuso Medicina - atenei senza risorse per abolirlo subito. In futuro modello francese - ora ampliamento posti : Addio al Numero chiuso a Medicina. Non subito, però: tra il dire della politica e il fare dell’università, ci sono di mezzo decine di migliaia di studenti da ospitare, aule insufficienti, carenze di personale, regolamenti da riscrivere (anche una direttiva europea che per certe professioni, tra cui quella del medico, impone una “armonizzazione preventiva della formazione di accesso”). È impensabile che il test scompaia da un momento ...

Sanità - lo sciopero raddoppia : due giorni senza Medici e anestesisti : Prima giornata di sciopero dei medici il 9 novembre. Poi due settimane dopo, il 23 novembre, incrociano le braccia...