Mazzola | ' L' Inter batterà la Juventus'

Mazzola : 'Ecco come Spalletti può sorprendere Allegri. Vince l'Inter 2-1' : Sandro Mazzola , leggenda dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare della sfida tra i nerazzurri e la Juventus : 'l'Inter in alcuni momenti mi piace molto, in altri va in tilt. Se partirà col piede giusto, questa sera potrà sorprendere la Juventus. ...