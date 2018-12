MAVIS | una rivoluzione per l’astronomia ottica

meteoweb.eu

: RT @DeAgostiniLibri: Su @Parole_a_Colori l’interessante intervista a #MavisMiller, autrice della serie “Lisbeth”, adesso in libreria con “F… - Parole_a_Colori : RT @DeAgostiniLibri: Su @Parole_a_Colori l’interessante intervista a #MavisMiller, autrice della serie “Lisbeth”, adesso in libreria con “F… - DeAgostiniLibri : Su @Parole_a_Colori l’interessante intervista a #MavisMiller, autrice della serie “Lisbeth”, adesso in libreria con… - StorxNever__ : ; A ver... Mavis, Stela, Hanabi, Emmily, la usser, Layla, una secreta, y otra. -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Cominceranno nel febbraio del prossimo anno i lavori per la progettazione di(MCAO-Assisted Visible Imager & Spectrograph), il primo strumento – imager e spettrografo – assistito daadattiva multi-coniugata nel visibile, per la Adaptive Optics Facility del Very Large Telescope dell’ESO., che promette di indagare il cosmo più a fondo di Hubble, con una nitidezza delle immagini che supererà quella del James Webb, è un progetto australiano – europeo.L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha la responsabilità del modulo diadattiva, del software di controllo dello strumento e un rilevante ruolo nel team scientifico, con la presenza di un co-project scientist e di 3 dei 6 membri dello science team. L’Australian National University e la Macquarie University, entrambe partner dell’Australian Astronomical Optics Consortium (AAO), guideranno ...