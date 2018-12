Matteo Salvini risponde alle critiche di Pamela Anderson | ' Dovrebbe godersi la vita'

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

Obiettivo 100mila persone in piazza del Popolo. Matteo Salvini lancia la campagna elettorale per le Europee e sdogana il Tricolare : La chiamano "la festa del ringraziamento" ma le elezioni politiche sono state ormai nove mesi fa. Matteo Salvini, a Roma, vuole ringraziare più per gli attuali sondaggi, che lo vedono davanti agli alleati di governo, che per il voto di marzo. Da piazza del Popolo, proprio dove gli M5s hanno concluso la campagna elettorale, il leader leghista lancia la sfida delle elezioni Europee facendo esordire il tricolore sul palco a una kermesse del ...

Fabrizio Corona vorrebbe scendere in politica e attacca Matteo Salvini : 'Non ha contenuti' : Dopo essere stato protagonista di un acceso scontro televisivo, che lo ha visto scagliarsi contro la conduttrice Ilary Blasi in una diretta del Grande Fratello Vip, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé, rilasciando delle inedite dichiarazioni ai media. L'ex marito di Nina Moric ha dichiarato che molto presto scenderà in politica e si è scagliato contro la politica di Matteo Salvini, sottolineando come il leader ...

Guerra di sicurezza : la strategia della tensione di Matteo Salvini : Migliaia di nuovi fuorilegge e di senzatetto. Chi vuole tornare in Africa non può farlo. E scaduti i permessi non potranno più lavorare, affittare una casa e neppure andare dal medico

Tutto quello che Matteo Salvini non vi dice : scende in piazza la strategia della paura : Il leader della Lega non racconta che ha espulso meno irregolari del Pd. Che ha bloccato il ritorno volontario degli immigrati che vogliono andarsene. E che grazie al suo decreto sicurezza avremo 19.000 senzatetto in più Guerra di sicurezza: la strategia della tensione di Matteo Salvini"

Pamela Anderson e Matteo Salvini : lo scontro è social

Come la Lega e Matteo Salvini si stanno prendendo il Paese : Mentre l'incertezza sul destino della legge di bilancio e il caso Antonio Di Maio tengono in apprensione il Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini ne approfitta per spingere sull'acceleratore e imporre l'agenda politica. Dal decreto sicurezza alla legittima difesa, passando per il pacchetto famiglia e il pacchetto Fontana, ecco Come il leader leghista si sta prendendo il Paese.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Matteo Salvini - Pamela Anderson ha paura per il ritorno del fascismo in Italia e lui la umilia così : Non è dato sapere su quali basi la Anderson, che non ha particolari frequentazioni nel nostro Paese, abbia espresso la sua insolita opinione politica. Sta di fatto che il leader leghista ha colto la ...

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini - pesante accusa. 'Evidentemente...' - Guido Crosetto smaschera la Lega? : 'Evidentemente ci reputano tanto bravi da copiarci'. Guido Crosetto la prende sul ridere, ma il caso politico-mediatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini inizia a montare. Come riporta il Corriere ...

Matteo Salvini - la frase che fa tremare i grillini e il governo : 'Il contratto può essere ri-tarato' : Ci deve pensare Matteo Salvini a far cadere quello che finora nel governo Lega-M5s sembrava un tabù, e cioè l'intoccabilità del contratto di governo. Ospite della redazione dell' Ansa, il ministro ...

Accordi&Disaccordi - ospite il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini su Nove venerdì 7 dicembre alle 22.45 : Ultima puntata dell’edizione record (oltre mezzo milione di telespettatori la scorsa settimana) di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 7 dicembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”, sul Nove di Discovery Italia si chiude il talk d’approfondimento sull’attualità condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. ospite dell’ultima puntata di questa stagione è il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il leader del ...

Caos primarie Pd - Matteo Salvini : “Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento” : "Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento, il Governo lavora meglio se c’è un’opposizione in salute. In casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria credevano ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini commentando il ritiro di Minniti dalle primarie del Pd.Continua a leggere