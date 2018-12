Matteo Dall’Osso | «I 5 Stelle umiliano i disabili | passo a Forza Italia» In vista per

corriere

: ??IN DIRETTA ?? Forza Italia dà il suo benvenuto a Matteo Dall'Osso???? Le città, l'Italia e l'Europa che vogliamo. R… - forza_italia : ??IN DIRETTA ?? Forza Italia dà il suo benvenuto a Matteo Dall'Osso???? Le città, l'Italia e l'Europa che vogliamo. R… - VincentBond007 : RT @JohnHard3: Matteo Dall’Osso va con Forza Italia ‘Bocciato emendamento pro disabili’ M5s chiede penale da 100mila euro - Dock32M : Delusa da Matteo Dall'Osso, non sono francescana e può andare tranquillamente a olgettine e perchè no, anche affanculo -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni»