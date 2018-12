Mattarella ' Nella società non possono esserci scarti aiutare gli ultimi arricchisce il

La lettera di Vauro a Mattarella - dopo l'iscrizione nella 'black list' di Salvini : Anche il vignettista Vauro Senesi è finito nella black list di Matteo Salvini, ovvero tra i personaggi del mondo della politica e della cultura che presumibilmente non saranno presenti alla manifestazione leghista dell’8 dicembre a Piazza del Popolo a Roma. La campagna è stata chiamata proprio “lui non ci sarà” e i volti degli “assenti” sono numerosi: Matteo Renzi, Valeria Fedeli, Laura ...

Ue - Mattarella : assicurare pace e prosperità - nella storia passi indietro possibili : nella storia i passi indietro sono possibili . Lo ha detto Sergio Mattarella nella prolusione sul futuro dell'Europa, all'università di Lund durante la sua visita di Stato in Svezia. " assicurare alle generazioni future un orizzonte di pace e di crescente e diffusa prosperità, come quello che ha segnato la storia europea dal dopoguerra ad oggi, vuol dire essere coscienti che, nella storia , i passi indietro ...

Mattarella : “Vorrei nel Paese coesione e rispetto degli avversari come nella pallavolo” : “Vorrei davvero che tutto il nostro Paese , in tutti gli ambienti, avesse le vostre caratteristiche: solidarietà reciproca e correttezza nei confronti degli avversari ”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ricevendo al Quirinale la nazionale italiana femminile di pallavolo argento ai Mondiali disputati in Giappone. “Quello che caratterizza il vostro modo di interpretare lo sport e la coesione , ...

Mattarella vuole garanzie sulla tenuta del Paese e adesso spera nella mediazione di Giorgetti : Roma Un messaggio per i 75 anni della strage nazista di Acerra. Un incontro con i vertici della fondazione Bietti per la ricerca in oftalmologia. Un approfondimento tecnico sul decreto sicurezza, tenuto ancora 24 ore in freezer prima della firma. Soltanto ordinaria amministrazione, si direbbe, nell'agenda del capo dello Stato. In realtà l'attenzione del presidente è tutta sul vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Riuscirà il governo a ...