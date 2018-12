Materia oscura - nuova teoria punta a risolvere il mistero : La fondatezza di questa teoria potr essere verificata in futuro grazie al pi grande radiotelescopio del mondo, lo Square Kilometre Array, Ska,, in costruzione in Sudafrica e Australia. Se l'ipotesi ...

Materia oscura - perse le “tracce” individuate 20 anni fa : (foto: solos/Getty Images) Materia oscura, sì o no? Questo è il dilemma. Oggi il team internazionale di Cosine-100, rivelatore di particelle sotterraneo in Corea del Sud, aggiunge un tassello al puzzle ancora non risolto della Materia oscura. L’obiettivo degli scienziati è quello di chiarire un risultato controverso, rilevato anni fa da un altro esperimento, chiamato Dama (Dark Matter collaboration). Nel 2000, infatti, Dama individuò una ...

Orologi atomici da record : ora misurano anche la distorsione spazio-temporale e svelano la Materia oscura : Gli Orologi atomici sono riusciti a battere un nuovo record:da questo momento saranno più precisi e sensibili e riusciranno a misurare la distorsione dello spazio-tempo sulla superficie terrestre, ma non solo, perché riusciranno anche a rilevare le onde gravitazionali, testare la teoria della relatività generale e, ipoteticamente, anche arrivare a svelare la materia oscura. Realizzati dall’Istituto Nazionale per gli Standard e la ...

Una tempesta di Materia oscura bombarderà la Terra : non è fantascienza - ma ciò che potrebbe accadere al Sistema Solare : Una sorta di ‘uragano’ di materia oscura, che viaggia alla velocità di 500 chilometri al secondo, potrebbe abbattersi sul Sistema Solare. A spingerlo verso di noi sarebbe lo ‘strascico’ di stelle di una galassia cannibalizzata molti anni fa dalla Via Lattea. E’ quanto evidenziato da uno studio pubblicato sulla rivista Physical Review D dagli astronomi dell’Università di Saragozza in Spagna in collaborazione ...

Materia oscura - oggi è il Dark Matter Day : la caccia degli scienziati continua : È l’obiettivo dei fisici e non solo che si esercitano in ipotesi anche molto affascinanti: svelare la Materia oscura. Una vera e propria missione che può passare anche per la sua celebrazione con una giornata dedicata il Dark Matter Day, la Giornata della Materia oscura. Più di cento gli eventi e tante le dirette Facebook in programma, nella giornata organizzata dalla collaborazione Interactions, costituita da un gruppo di comunicatori ...

Ecco la nuova superdettagliata mappa della Materia oscura dell'Universo : Basandosi sulla forma di milioni di galassie un team di astronomi ha individuato la posizione degli ammassi di materia oscura nel'Universo

Ecco la nuova superdettagliata mappa della Materia oscura dell’Universo : (immagine: Hyper Suprime-Cam Survey) Sappiamo che c’è ma non la vediamo né sappiamo cosa sia, anche se sembra avere le stesse proprietà della materia convenzionale. Per questo gli scienziati la chiamano materia oscura, e ora grazie ai dati raccolti dal Japanese Subaru Telescope nelle Hawaii abbiamo a disposizione una nuova mappa in 3D super-dettagliata della sua posizione nell’Universo. Dobbiamo immaginarci l’Universo come un ...