“Martina Rossi precipitata dal sesto piano per sfuggire alla violenza” | chiesti 7 anni

ilfattoquotidiano

: “Martina Rossi precipitata dal sesto piano per fuggire a violenza”: chiesti 7 anni per i due imputati… - Cascavel47 : “Martina Rossi precipitata dal sesto piano per fuggire a violenza”: chiesti 7 anni per i due imputati… - TutteLeNotizie : “Martina Rossi precipitata dal sesto piano per fuggire a violenza”: chiesti 7 anni per i… - Alyavale : RT @Corriere: Omicidio di Martina Rossi, il video incastra i suoi amici -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) È morta precipitando dalperché cercava di fuggire da un tentativo di violenza messo in atto dai due ragazzi. Il caso è quello di Martina, la studentessa genovese che il 3 agosto 2011 precipitò dal balcone della camera di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, rispettivamente 26 e 27, in un hotel a Palma di Maiorca. Per i due giovani imputati il procuratore di Arezzo Robertoha chiesto la condanna a sette. Sono accusati di tentata violenza e per aver procurato la morte in conseguenza di un altro reato.Durante la requisitoria, durata circa un’ora, il pm ha ricostruito quanto sarebbe accaduto nelle prime ore del 3 agosto concentrando l’attenzione su due particolari che, secondo l’accusa, sono qualcosa di più di un indizio: i graffi che Albertoni aveva sul collo e il fatto che Martina, ragazza “molto riservata”, fosse senza shorts. La ...