Mara Venier | ultima sfida contro la D’Urso | gli ospiti di Domenica In

Mara Venier sono meglio come nonna e non come mamma : A “Famiglia Cristina “Mara Venier si racconta in un’intervista e dice: “Non mi aspettavo tutto quest’affetto. E’ stata una bella rivincita, dopo quattro anni di assenza dalla Rai. Vado avanti con tenacia e fatica. Le polemiche non m’interessano. Ho un desiderio: incontrare Papa Francesco. Questo Papa mi piace perché è imprevedibile come me. Insomma, nun ce vo’ sta e anch’io, nella vita, nun ce vojo sta”. “Coi primi soldi ...

Mara Venier sono soddisfatta della mia Domenica In : Mara Venier in un’intervista rilasciata al giornale “Famiglia Cristiana” racconta: “Non mi aspettavo tutto quest’affetto. E’ stata una bella rivincita, dopo quattro anni di assenza dalla Rai. Vado avanti con tenacia e fatica. Le polemiche non m’interessano. Ho un desiderio: incontrare Papa Francesco. Questo Papa mi piace perché è imprevedibile come me. Insomma, nun ce vo’ sta e anch’io, nella vita, nun ce vojo sta”. “Coi primi soldi guadagnati ...

Per Mara Venier arriva la benedizione di Famiglia cristiana e domani va dal Papa : Tra una puntata e l'altra di Domenica in e un piatto e l'altro cucinato a casa sua, dove una pietanza coi fiocchi non manca per nessuno dei suoi affamati ospiti, Mara trova anche il tempo di rispondere agli inviti dei giornalisti che le chiedono interviste per i propri giornali, cartacei e web.E' di queste ore l'uscita di su di un prestigioso settimanale della Famiglia di una sua intervista. Ed è un G grande riconoscimento per Mara ...

Mara Venier : "Mi preferisco da nonna - da mamma ho fatto molti errori" : La conduttrice, 68 anni, ha due figli: Eleonora e Paolo, genitori di Giulio e Claudio, l'ultimo arrivato in famiglia

Mara Venier : 'A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco' : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Mara Venier : «A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco» : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Mara Venier : "Nel mio salotto? Manca Papa Francesco" : Mara Venier si è raccontata in un'intervista esclusiva di Famiglia Cristiana . E mentre Domenica In è un gran successo in termini di ascolti, nella lunga intervista si descrive servendosi del passato, ...

Domenica In - Mara Venier e la confessione più dolorosa : 'Da madre ho fatto molti errori. Ero sola e...' : 'Mi preferisco come nonna'. Mara Venier , intervistata da Famiglia Cristiana , parla di Domenica In ma svela anche il suo lato più intimo e, per certi versi, doloroso: 'Coi primi soldi guadagnati da ...

Domenica In - Mara Venier e il sogno proibito : 'Mi manca solo lui'. Appello clamoroso : chi vuole ospite : 'Alla mia Domenica In manca solo Papa Francesco '. Intervistata da Famiglia Cristiana , Mara Venier punta in alto e gongola per il successo della sua conduzione. Il salotto di Raiuno funziona bene in ...

Mara Venier : "Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori" : Un racconto inedito e speciale, fatto di ricordi ma anche di sogni e progetti; ‘Famiglia Cristiana’ dedica la copertina del nuovo numero, da oggi in edicola, alla regina della domenica italiana.prosegui la letturaMara Venier: "Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori" pubblicato su Gossipblog.it 06 dicembre 2018 10:10.

Mara Venier invita Papa Francesco a Domenica In? La rivelazione : Domenica In: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite Mara Venier si è raccontata in un’intervista esclusiva sul nuovo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da giovedì 6 dicembre. La Signora della Domenica del primo canale della Tv di Stato, ha raccontato del grande successo di ascolti che sta ottenendo Domenica In fino ad un sogno: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite nel suo contenitore del dì festivo. Un desiderio quello ...

Striscia la Notizia - inquietante video di Domenica In : Mara Venier-Amanda Leard - horror in diretta : A Striscia la Notizia , nel mirino ci finiscono Domenica In e Mara Venier . Nel dettaglio, nella puntata di martedì 4 dicembre nel mirino ci finisce il duetto improvvisato la scorsa Domenica su Rai 1 ...

Domenica in - Florenza D'Antonio sulla valletta fatta fuori da Mara Venier : che cosa è successo davvero : Si fa sempre più infuocata la querelle sulla valletta di Domenica in , dopo il licenziamento in corso di stagione per l'ex Ciociara di Avanti un altro, Alessia Macari . Al suo posto è tornata Fiorenza ...

Barbara D'Urso mentirebbe sui dati auditel : sul web c'è chi difende Mara Venier : Barbara D'Urso, conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, continua la sua guerra contro Mara Venier e il competitor RAI. La presentatrice, sempre estremamente presente sui social, in particolar modo su Instagram, ha pubblicato l'ennesima frecciatina contro la sua rivale. La donna ha postato un video su Instagram nel quale balla allegramente e dove è possibile leggere una didascalia dedicata al successo di Domenica Live in termini di ascolti: ...