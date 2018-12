Manutenzione | piano triennale 313 milioni d’euro

romadailynews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di Bilancio di previsione 2019-2021 di Roma Capitale, e le delibere collegate, che ora verranno sottoposti alla discussione dell’Assemblea Capitolina per l’approvazione entro i termini previsti dalla normativa.Fondi vanno anche al consolidamento del territorio, all’ammodernamento degli impianti di illuminazione e all’installazione di rilevatori di velocità nella galleria Giovanni XXIII. Alla realizzazione del Ponte dei Congressi sono destinati 172di euro (di cui 144 finanziati dallo Stato); 60, invece, sono per i Municipi.La Sindaca di Roma, Virginia Raggi : “Probabilmente, se nel corso degli anni ci fossero stati sempre importi del genere per lala città sarebbe stata in condizioni migliori. Non è un intervento risolutivo ma iniziamo a mettere a posto le cose”, quindi proseguendo“La ...