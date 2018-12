Manuel Agnelli lascia ' X Factor' | l' annuncio in diretta gela lo studio

X Factor 2018 - l’annuncio a sorpresa di Manuel Agnelli : “Il mio percorso come giudice finisce qui” : La notizia che non ti aspetti arriva alla fine della semifinale di X Factor, Manuel Agnelli ha annunciato che quella di giovedì sarà la sua ultima puntata nel talent show in onda su SkyUno. “Bisogna riconoscere un po’ di cose. Sarà un Forum sicuramente triste, per me. Sicuramente perché non ci sono due delle mie concorrenti, ma questo succede un po’ a tutti, ma l’altra è cosa che voglio dire è che tutto ha una ...

L'annuncio in diretta di Manuel Agnelli : "Questo è il mio ultimo X Factor" : Manuel Agnelli dice basta e ufficializza il suo addio X Facto r. Il frontman degli Afterhours, infatti, ha clamorosamente annunciato in diretta - appena terminata la semifinale del talent show di Sky ...

X Factor - via anche Gassman. E Manuel Agnelli gela tutti : È arrivata la puntata più temuta da concorrenti e giudici di X Factor: la semifinale con doppia eliminazione. E sono arrivati i colpi di scena più inaspettati di quest'edizione: a lasciare la ...

X Factor - via anche Gassman. E Manuel Agnelli gela il pubblico : È arrivata la puntata più temuta da concorrenti e giudici di X Factor: la semifinale con doppia eliminazione. E sono arrivati i colpi di scena più inaspettati di quest'edizione: a lasciare la ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : l’annuncio a sorpresa dopo l’eliminazione di Martina Attili : Manuel Agnelli lascia X Factor: l'inaspettato annuncio arriva dopo la semifinale dell'edizione numero 12, attualmente in corso. Manuel Agnelli ha perso una delle sue migliori concorrenti durante la penultima puntata del talent show di Sky Uno: Martina Attili ha lasciato il programma e non si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) la prossima settimana. Visibilmente contrariato al momento del verdetto, Manuel Agnelli non ha ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : l’annuncio del giudice ha spiazzato tutti : Manuel Agnelli lascerà X Factor dopo la finale della 12esima edizione Un fulmine a ciel sereno: Manuel Agnelli lascerà X Factor. L’annuncio del giudice ha spiazzato tutti, soprattutto per la tempistica. Il cantante degli Afterhours ha annunciato che questa è stata la sua ultima edizione proprio al termine della semifinale di giovedì 6 dicembre 2018. […] L'articolo Manuel Agnelli lascia X Factor: l’annuncio del giudice ha ...

X Factor - l’addio (a sorpresa) di Manuel Agnelli : Manuel Agnelli annuncia a sorpresa il suo addio a X Factor in una semifinale che ha il sapore di una sconfitta, con l’eliminazione (fra le polemiche) di Martina Attili. Si avvia così verso il finale una delle edizioni più discusse dello show di Sky Uno, caratterizzata da addii importanti e da discussioni. La prima riguarda senza ombra di dubbio Asia Argento, che ha lasciato la trasmissione poco prima dei Live a causa dell’ormai ...

Manuel Agnelli allo Strafactor : "lascio X Factor - questa sarà la mia ultima edizione" : Alla fine di una combattutissima semifinale nel corso della quale ha perso una delle sue concorrenti Under Donna, Martina Attili, Manuel Agnelli ha confermato ai suoi fan e ai telespettatori di Sky Uno ancora svegli per lo StraFactor che questa sarebbe stata la sua ultima edizione in veste di giudice ad X Factor.Ecco le dichiarazioni di Manuel Agnelli, che hanno lasciato tutti (Daniela Collu compresa) a bocca aperta: Bisogna riconoscere ...

Manuel Agnelli natalizio fa Jingle Bells rock in mezzo ai bambini : Roma,, askanews, - Un inedito Manuel Agnelli protagonista insieme ai bambini in un Punto Luce di Save the Children a Milano, uno dei centri ad alta densità educativa attivati dall'organizzazione per ...

Una scatenata Jingle Bells Rock con Manuel Agnelli per Save The Children in vista del Christmas Jumper Day : Manuel Agnelli per Save The Children è di nuovo testimonial benefico in vista del Christmas Jumper Day, fissato per il 2018 nel giorno del 14 dicembre. La giornata è dedicata alla solidarietà ma anche al divertimento con i maglioni a tema natalizio con i quali i molti partecipanti sono disposti a prendersi poco sul serio e affrontare la giornata con il sorriso in qualsiasi luogo si trovino. Il Christmas Jumper Day, del quale Manuel ...

Nuovi concerti di Manuel Agnelli nel 2019 - raddoppia la data di Milano : info biglietti in prevendita : I concerti di Manuel Agnelli nel 2019 si arricchiscono di una nuova data. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite per il tour al quale prenderà parte anche Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge la data del 14 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il nuovo concerto di Manuel Agnelli a Milano sono disponibili dalle 10 del 5 dicembre, in tutti i canali di vendita abilitati e nei punti vendita abituali. Sarà possibile scegliere ...

Nel daily di X Factor del 3 dicembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Lodo e Fedez per la semifinale : Nell’ultimo Live Show di X Factor andato in onda giovedì scorso è stata eliminata Sherol Dos Santos, concorrente delle Under Donne di Manuel Agnelli. Attualmente in gara sono rimasti Leo Gassman, Anastasio, Martina Attili, Luna Melis, i BowLand e Naomi Rivieccio; il prossimo Live Show sarà la semifinale e ci saranno ben due eliminazioni. Arriveranno al Forum di Assago per l’ultima puntata, quindi, solamente quattro di loro. La semifinale ...

Manuel Agnelli - UNDER DONNE/ Al sesto Live con la sua squadra ancora al completo - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : MANUEL AGNELLI approda al sesto Live di X Factor 2018 con la squadra delle UNDER DONNE al completo. Le assegnazioni per Luna, Sharol e Martina.

X Factor 2018 : Manuel Agnelli perde la sua prima concorrente - Sherol : Il sesto live-show di X Factor, in onda ieri sera su Sky Uno, ha emesso i suoi verdetti, per molti inaspettati. È stata eliminata Sherol Dos Santos, la concorrente vocalmente più dotata che, però, non è riuscita a superare lo scontro finale con Leo Gassman, il giovane figlio d'arte molto amato dal pubblico. Un verdetto figlio delle tendenze e caratteristiche di un'edizione che sta premiando la particolarità a discapito del bel canto ...