Manovra | prima fiducia alla Camera | ma sul 2% è sempre alta tensione

Manovra - Tajani : “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate - cadrà prima o dopo le europee” : “La Manovra è già fallita. I contenuti sono sbagliati, servono crescita e infrastrutture. L’Italia si è arresa all’Ue. Il Governo ha le ore contate, cadrà o prima o dopo le elezioni europee. Ci sono troppe contraddizioni“. Così Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo, a margine del Consiglio Nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'articolo Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ...

Arrivata la prima tranche di 58 emendamenti alla Manovra : Roma, 2 dic., askanews, - Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla manovra. Si tratta di una prima tranche, riferiscono fonti ...

E parte lo scaricabarile : 'E' colpa del governo. No di quelli di prima'. Ora rischi sui numeri della Manovra : 'Il vecchio governo non ha fatto ripartire l'economia, quello che invece stiamo facendo ora con interventi espansivi' dice Di Maio. Immediate le repliche del Pd. Per Martina l'economia è ferma perché il governo è incapace. E da FI Brunetta rincara: 'Questo esecutivo è bugiardo' -

Manovra e Commissione - prima della cena con Juncker tutti a consulto da Mattarella : ... il capo dello Stato ha ricevuto riservatamente al Colle lo stesso Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri dell'Economia e degli Esteri Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi. ...

Salvini : 'Ingeneroso sanzionare l'Italia prima ancora che la Manovra esista' : Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla Manovra: 'ci sarà una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno dall'Europa ...

Manovra - prima di cena Ue leader al Colle : Accordo per bene Paese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Renzi - prima fango ora copiano : ANSA, - ROMA, 24 NOV - "Bonus 80 euro confermato. Bonus cultura recuperato. Bonus Bebè reintrodotto. Bonus professori ok. prima quintali di fango contro i Bonus di Renzi e adesso ci copiano. E allora ...

Manovra - nuove critiche all'Italia : 'Stabilità fiscale prima di tutto'. M5S : 'Debito aumentato con austerità' : Il dibattito sul futuro dell'Europa tenuto nel convegno di Eunews conferma la diversità delle scuole di pensiero. Gros , Ceps, : 'Se la giustizia sociale non gode di adeguati finanziamenti, l'economia ne risente". Castaldo , 5 Stelle, : 'Problemi non sono solo nazionali'

Manovra - Tria all'Eurogruppo prima del verdetto Ue : Il Governo fa squadra attorno alla Manovra mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua i colloqui a Bruxelles in attesa del verdetto dell'Ue , atteso per mercoledì 21 novembre 2018 . In ballo la possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione nei ...

Manovra - Tria all'Eurogruppo per gli ultimi colloqui prima della procedura Ue : Gdf: inaugurazione dell'anno di studi 2018-2019 con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; il ministro dell'Economia, Giovanni Tria; il Comandante generale del Corpo, Giorgio Toschi. ...

Manovra - prima di Natale si muoveranno i fondi di investimento americani : Non c'è solo l'Europa. Ci sono, soprattutto, o fondi di investimento americani . Che stanno alla finestra ormai da un po' studiano le mosse di Salvini e di Bruxelles e si chiedono se, quando e in che ...

Manovra - Tria : 'tasso crescita non si negozia'. Occhio ad Ance e Abi su investimenti irrealizzabili e fondo garanzia prima casa : "Il tasso di crescita non si negozia". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria commenta alcune indiscrezioni stampa, secondo cui nel governo M5S-Lega si starebbe discutendo della possibilità di dare una risposta a Bruxelles che preveda non tanto la ...

Manovra - bilaterale Tria-Moscovici prima di Eurogruppo : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, questo pomeriggio a Bruxelles, prima dell'avvio

Manovra - le fatiche di Giancarlo Giorgetti : prima tratta con il M5S poi gli smonta le leggi : Uno sforzo omerico per il quale GG deve combinare alla congenita prudenza l' intervento dell' esperto Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia. Che fretta c' è, in effetti, di sbarazzarsene ...