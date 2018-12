Manovra | ok della Camera a fiducia | 330 sì | 219 no e un astenuto

Manovra : ok della Camera alla fiducia con 330 sì e 219 no : L’Aula della Camera ha votato la fiducia chiesta dal Governo per il Ddl bilancio con 330 voti favorevoli, 219 contrari e un astenuto. L’Aula rimarrà riunita, secondo le intese stabilite ieri nella conferenza dei capigruppo, fino alle 24. Le dichiarazioni di voto finali e il voto finale dovrebbero pertanto tenersi domani. Il disegno di legge passer...

Manovra : il governo incassa la fiducia della Camera con 330 sì : Il governo incassa la fiducia dell'Aula della Camera sulla Manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. È atteso entro domani il via libera finale di Montecitorio, a seguito del quale, il provvedimento passerà all'esame del Senato. La seduta è stata sospesa e riprenderà con l'esame degli articoli dal 2 al 19 e poi a seguire degli ordini del giorno.

Manovra - tensioni nel governo in vista della fiducia. Di Maio : Tria resta al suo posto : Ma il sottosegretario all'Economia M5s, Laura Castelli va all'attacco: "La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo", dice parlando in commissione Bilancio della Camera. "...

Manovra : carta della famiglia solo per gli italiani - niente sconti per extracomunitari : niente "carta sconti" per le famiglie di immigrati non comunitari. La commissione Bilancio della Camera, nelle scorse ore, ha dato il via libera alla Manovra e ha conferito ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi il mandato di riferire in Aula sul testo (approdato con numerose novità). E così, mentre sono stati rinviati al Senato gli interventi relativi al reddito di cittadinanza ed alla riforma della Legge Fornero sono state approvate, ...

Manovra - ripresa la discussione alla Camera. Attesa la richiesta della fiducia dal Governo : la diretta : E’ ripresa alla Camera, pochi minuti dopo le 8, la discussione generale sulla Legge di Bilancio, che dovrebbe impegnare l’intera seduta del mattina, la cui chiusura è prevista alle 13.30. Al termine, secondo fonti della maggioranza, il Governo potrebbe porre la questione di fiducia. L'articolo Manovra, ripresa la discussione alla Camera. Attesa la richiesta della fiducia dal Governo: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi politici/ Trattativa Governo-Ue su Manovra : per 53% della Lega "giusto cedere" - M5s sulle barricate - IlSussidiario.net : Sondaggi politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 32% nonostante le difficoltà sulla Manovra e le trattative. Corsa verso le Primarie Pd

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : NUOVA STRETTA ANTI-BAGARINAGGIO - I biglietti dovranno essere nominali per spettacoli, a partire dai concerti, nelle strutture con capienza oltre i 5000 spettatori, come stadi o palazzetti. Sono ...

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : Niente reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni per ora, ma nella Manovra spunta un pacchetto famiglia, tra i pochi interventi organici approvati insieme a tante micronorme durante...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della Manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Manovra - c'è la proroga per la maggiorazione della Tasi : Confermata la maggiorazione Tasi nei comuni che l'hanno già applicata dal 2015. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. L'aliquota potrà essere mantenuta ...

Maternità - cambia il congedo : si può lavorare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...