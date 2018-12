Manovra | oggi la fiducia alla Camera | ma sarà cambiata al Senato

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Il Governo pone la fiducia sulla Manovra - 7 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Governo pone la fiducia sulla manovra, arrestato il direttore finanziario della Huawei , 7 dicembre 2018, .

Manovra - Salvini : stime vere entro oggi : 8.42 "entro oggi avremo le stime vere riguardo a lavoro, riduzione fiscale,pensioni, reddito di reinserimento al lavoro". Parola del ministro dell'Interno e vice premier, Salvini, su Radio Anch'io. "Non mi risulta nessun rinvio su quota 100per le pensioni in Manovra, sono fantasie dei giornali", afferma. "Sono contrario a ogni tassa nuova sulle auto,che sono già tra le più tassate d'Europa", prosegue.Quanto al Tav: "Tifo per il sì sempre ...

Manovra - Salvini : oggi stime vere - possibile spostare risorse : Roma, 6 dic., askanews, - 'Entro oggi ci saranno le stime vere su lavoro, riduzione fiscale, pensioni, redito di reinserimento a lavoro'. Così il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io, Rai1,. 'Se ...

L'Ue attende la nuova bozza di Manovra entro oggi : Milano. E' durata molto poco la luna di miele sui mercati internazionali. Dopo il rally globale seguito alla tregua raggiunta tra Stati Uniti e Cina sui dazi, le prese di profitto prevalgono sulle Borse europee, dove Milano ieri ha chiuso con il peggior risultato e stamattina ha aperto di nuovo in n

Oettinger : 'spero nuova Manovra arrivi oggi - deficit al 2 - 2% inaccettabile' : Per quanto riguarda le relazioni con Bruxelles , il ministro dell'economia, nel corso dell'informativa, ha ribadito che: 'C'è una interlocuzione che va avanti con la commissione europea, un dialogo ...

Manovra - oggi approda in Aula con maxiemendamento. E Tria fissa i paletti : "Con Ue dialogo in corso - ma priorità non si toccano" : Queste le parole del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che indica la via nel corso di un intervento sulla Manovra in commissione Bilancio della Camera. LE OPPOSIZIONI LASCIANO L'Aula - L'inizio ...

Manovra oggi in Aula con maxiemendamento : ANSA, - ROMA, 5 DIC - Via libera alla Manovra dalla commissione Bilancio della Camera, che ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i ...

Manovra - l'esame si conclude con un maxi emendamento : oggi si riferisce in Aula : I lavori in commissione hanno subito una forte accelerazione nella prima serata dopo che le opposizioni hanno abbandonato la commissione per protesta dopo l'intervento del ministro dell'Economia, ...

Manovra - verso l'ok della commissione Camera. Oggi Ecofin a Bruxelles - : Prosegue l'esame degli emendamenti, con l'obiettivo di chiudere in serata e arrivare in Aula mercoledì. Approvate le misure sulla carta d'identità elettronica alle Poste e gli indennizzi per le ...

Manovra - fonti Lega : oggi nessun vertice : 11.41 Per oggi non è previsto alcun vertice di governo sulla Manovra. Lo riferiscono fonti governative leghiste. In precedenza erano circolate voci di un possibile incontro tra Conte, Salvini e Di Maio, senza Tria impegnato all' Eurogruppo.

Manovra - si tratta sul deficit al 2%. Oggi Tria a Bruxelles - : Giornata cruciale per la legge di bilancio. Incontro tra il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio per discutere sulla riduzione del debito chiesta a più riprese dall'Ue. Il ministro dell'Economia atteso all'Eurogruppo

Manovra - Juncker incontrerà oggi Conte : 01.50 Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker incontrerà oggi il premier Giuseppe Conte. Juncker lo ha detto al termine della cena del G20 al Teatro Colon rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse già incontrato il premier italiano per parlare della Manovra.