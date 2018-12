Manovra | l' ultima ipotesi | statali pagati con i Btp

Manovra - Maria Elena Boschi : “Sarà l’ultima di questo governo - Parlamento mai umiliato così tanto” : La deputata del Pd Maria Elena Boschi interviene in Aula alla Camera e attacca la maggioranza sulla legge di Bilancio: "questo Parlamento non era mai stato così umiliato, stiamo discutendo una legge di Bilancio che non c’è. Avete rivendicato che questa è stata la prima legge di Bilancio del cambiamento. È talmente disastrosa che io sono sicura che sarà anche l’ultima legge di Bilancio del governo del cambiamento".Continua a leggere

Manovra - Boschi : “Talmente disastrosa che sarà l’ultima del governo del cambiamento. Avete perso la faccia” : “Avete detto che questa è la prima Manovra del governo del cambiamento. E’ talmente disastrosa che io sono convinta che sarà anche l’ultima Manovra del governo del cambiamento”. Lo ha detto Maria Elena Boschi in Aula alla Camera durante la discussione generale sulla Legge di Bilancio. “Avete combinato un disastro – ha affermato l’esponente del Pd – e l’Avete chiamata Manovra del popolo perché pagherà il popolo: ...

Giornata disabilità - Fontana : “Dopo di noi? Cercheremo di rifinanziare il taglio dei fondi fatto con l’ultima Manovra” : “Dopo di noi? Cercheremo di rifinanziare il taglio dei fondi fatto con l’ultima manovra (circa 10 milioni di euro, ndr)“. Così il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, nel corso della conferenza stampa, insieme al premier Giuseppe Conte, per la Giornata mondiale della disabilità. In merito al “Dopo di Noi” (la legge fu approvata nella scorsa legislatura, ma non fu votata dal M5s, secondo cui ...

Manovra - emendamenti attesi in nottata. Conte : fiducia ultima ratio : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia», ha auspicato, parlando della possibilità di abbassare al 2% il rapporto fra deficit e Pil come chiesto ...

Di Maio : “Economia frena? È logico - niente investimenti da governi del Pd : ultima Manovra insipida” : “È logico che l’economia freni: le manovre dei governi Pd erano insipide, con poche centinaia di milioni di euro d’investimenti. Noi mettiamo 37 miliardi di euro. Per far ripartire l’economia, serve aumentare il potere d’acquisto delle famiglie”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a margine di una visita, a Treviso, in un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. L'articolo ...

Manovra : Conte - fiducia ultima ratio : "Con i vicepremier c'e' piena sintonia politica, economica e tecnica", ha aggiunto il presidente del Consiglio. In queste ore "ci siamo messaggiati", ha poi risposto a chi gli chiedeva se li avesse ...

Manovra - Conte : "I numeri sono l'ultima ultima cosa. Lavoriamo sulla crescita" : ...premier ha salutato Trump e Putin e preso parte alla riunione del coordinamento europeo dove si e' parlato dei temi clou che verranno inseriti nel comunicato finale del vertice dei grandi del mondo. ...

Manovra - più investimenti - meno tasse : Conte gioca l'ultima carta : Però nessuno a palazzo Chigi e all'Economia, dato che le due misure-bandiera di 5Stelle e Lega non sono state ancora definite nei dettagli, sa dire con esattezza l'importo di questo 'tesoretto' ...

Manovra - più investimenti - meno tasse : Conte gioca l'ultima carta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno ridotto al minimo i margini di Manovra di Conte e di Giovanni Tria e sono pronti a sconfessarli, se premier e ministro dell'Economia, dovessero osare troppo. Tant'...

Manovra - più investimenti - meno tasse : Conte gioca l?ultima carta : E arrivò il giorno della prova d?appello. Questa sera Giuseppe Conte sarà a cena a Bruxelles da Jean-Claude Juncker. Obiettivo: provare a scongiurare la dolorosa procedura...

Manovra - mercoledì il d-day. Tria prova ultima carta : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, lo farà oggi in occasione dell'Eurogruppo straordinario sulla riforma dell'Unione monetaria. L'Eurogruppo sarà l'occasione per una serie di faccia a faccia ...

Manovra - la Commissione Ue corregge al ribasso le stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

L'ultima della Manovra : le assunzioni agevolate ai laureati con 110 e lode : Nella legge di Bilancio presente un bonus occupazionale per le giovani eccellenze, vale a dire i laureati con 110 e lode, non fuori corso, esclusi coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle università telematiche. La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione per i ...

Manovra 2019 al Quirinale. L'ultima bozza e le novità : La Manovra 2019 è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Lo comunica via Twitter lo stesso premier Giuseppe Conte , commentando: "Stiamo lavorando per ...