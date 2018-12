Manovra incassa fiducia Camera | ma sarà riscritta al Senato

Manovra : il governo incassa la fiducia della Camera con 330 sì : Il governo incassa la fiducia dell'Aula della Camera sulla Manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. È atteso entro domani il via libera finale di Montecitorio, a seguito del quale, il provvedimento passerà all'esame del Senato. La seduta è stata sospesa e riprenderà con l'esame degli articoli dal 2 al 19 e poi a seguire degli ordini del giorno.

Manovra - niente tasse se affitti non incassati. Contributi per rottamare vecchie auto : Il disegno di legge Bilancio è all'esame della Commissione Bilancio della Camera. Lunedì 19 novembre si deciderà quali degli oltre 3.700 emendamenti depositati dai gruppi parlamentari sono ammissibili. Un altro emendamento prevede 5mila euro per l’adozione di bambini stranieri. Una proposta di modifica chiede 145 mln per metropolitane di Roma ...

Manovra - niente tasse se affitti non incassati. Contributi per rottamare vecchie auto : Gli oneri sono coperti con il Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma se questo non dovesse bastare si fa riferimento anche in questo caso alla discussa 'sugar tax' sulle bibite ...