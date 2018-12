Manovra | il governo ottiene la fiducia con 330 sì e 219 no

La Camera vota la fiducia al governo sulla Manovra : Dall'Italia La Camera vota la fiducia al governo sulla manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. È atteso per domani il via libera definitivo di Montecitorio. Il vicepremier Luigi Di Maio ha detto: “Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non intende dimettersi. Squadra che vince non si cambia”.

Manovra : autotrasporto - il governo confermi il fondo da 50 mln di euro : L'autotrasporto italiano "di fronte alla mancanza di attenzione razionale ai gravi problemi che affliggono da tempo il settore" chiede al governo "di considerare finalmente il mondo del trasporto e della logistica come strategico per il Paese e di ripristinare le forme di sostegno destinate al rinnovo tecnologico del parco circolante". Lo affermano in una nota congiunta ...

Manovra - il retroscena sulla drammatica crisi di governo : Di Maio contro Conte - Tria se ne va : Un giochi no al quale il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha più intenzione di partecipare, al punto da essere concretamente tentato di dimettersi. Il presidente della Repubblica Sergio ...

Manovra - Tria : «Mie dimissioni? Ipotesi che non esiste» Palazzo Chigi : «Governo compatto» : «Le dimissioni sono un'Ipotesi che non esiste». Lo ha detto il ministro per l'Economia Giovanni Tria oggi a Venezia a margine di un convegno dell'Ocse. Sull'Ipotesi di...

Manovra - tensioni nel governo in vista della fiducia. Di Maio : Tria resta al suo posto : Ma il sottosegretario all'Economia M5s, Laura Castelli va all'attacco: "La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo", dice parlando in commissione Bilancio della Camera. "...

Manovra - il governo pone la questione di fiducia : La prima chiama alle 18.50. Una settimana fa l'altra fiducia per il dl sicurezza. Ma l'ecotassa non trova il consenso di Salvini

