Manovra | i vicepremier cedono 4 miliardi ma Tria | ' È insufficiente | fate voi'

Manovra : al via vertice Conte-vicepremier : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Al via il vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ...

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Manovra - Boccia : «Conte convinca i vicepremier o si dimetta» : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. «Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro...

Manovra : stasera vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...

Manovra - duello tra i due vicepremier sulle misure da 'sacrificare' : Dal nostro inviato BRUXELLES Il giorno dopo la cena al tredicesimo piano di Palais Berlaymont, Giuseppe Conte ha ragionato sia con Angela Merkel che con Manuel Macron sulla situazione delle legge di ...

Manovra - duello tra i due vicepremier sulle misure da "sacrificare" : Dal nostro inviato BRUXELLES Il giorno dopo la cena al tredicesimo piano di Palais Berlaymont, Giuseppe Conte ha ragionato sia con Angela Merkel che con Manuel Macron sulla situazione delle legge...

Manovra - vertice a Bruxelles. Conte e vicepremier blindano riforme | : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia incontreranno i tre rappresentanti dell'Unione: Juncker, Moscovici e Dombrovskis. Lo scopo sarà rassicurarli sulla efficacia della legge di bilancio. Di Maio: Bankitalia parla e lo spread ...

Manovra - il vicepremier Di Maio : 'Niente guerra alla Ue - ma non si cambia' : "Vedo che ci sono grandi perplessità nei confronti della Manovra e da parte nostra ci sarà il massimo dialogo, ma non possono chiederci di tradire gli italiani". Il vicepremier M5s Luigi Di Maio , ...

Manovra - “vertice a Palazzo Chigi” - “No - non c’è”. Conte vede i vicepremier in riunioni separate : “Solo fraintendimenti” : C’è un vertice ristretto sulla Manovra a Palazzo Chigi in vista della scadenza dei termini per la risposta da inviare a Bruxelles. No, non c’è nessun vertice di governo e di sicuro non c’è il ministro Tria, che la lettera la scriverà. Ma sì che c’è l’incontro: c’è Conte riunito con i vicepremier e poi Giorgetti, Castelli, Siri. Macché, il vertice è informale: ci sono Conte con un vicepremier, uno solo, ...

Manovra - Conte chiama in cabina regia Tria - Savona e vicepremier : Roma, 1 ott., askanews, - Si svolgerà domani alle 19 a Palazzo Chigi la prima riunione della cabina di regia istituita dal governo per monitorare e realizzare il piano di investimenti pubblici che il ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla Manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...