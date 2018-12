Manovra | c' è il sì alla fiducia | entro domani il via libera alla Camera

Manovra - prima fiducia alla Camera : ma sul 2% è sempre alta tensione : Arriva il primo via libera alla legge di bilancio. alla Camera votano sì alla fiducia 330 deputati di M5s e Lega. Ma il clima è sospeso, da incompiuto. È assente, dopo aver...

Manovra - via libera della Camera alla fiducia : 330 sì - 219 no - un astenuto : Nella legge di Bilancio mancano le norme più importanti, quelle per trovare un compromesso con la Commissione europea ed evitare la procedura d'infrazione. Queste arriveranno probabilmente durante la seconda lettura, al Senato.

Manovra - sì della Camera alla fiducia : 330 voti a favore e 219 contrari : Sì della Camera alla Manovra con 330 sì, 219 i no e un astenuto. Dopo un Consiglio dei ministri per la variazione della nota di bilancio, l'Aula riprenderà con il voto al primo articolo della Manovra e, successivamente - in tutto una quarantina di voti - con gli articoli dal 2 al 19. Prima del voto finale sulla Manovra saranno vagliati dai deputati i circa 300 ordini del giorno...

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

