Manifestazione Torino | No Tav e No Governo

Torino - No Tav lanciano Manifestazione sabato : 'Raccogliamo sfida delle madamin' : I No Tav lanciano la manifestazione dell'8 dicembre a Torino: 'La Torino-Lione è una contraddizione del nostro Paese, abbiamo chiamato le persone a scendere in piazza perché è stato attaccato il ...

Manifestazione No Tav a Torino - Chiara Appendino : "Niente simboli del Comune" - Sky TG24 - : La sindaca di Torino: "La maggioranza del consiglio comunale esprime una posizione politica che condivido ed è anche contenuta nelle linee programmatiche di questa amministrazione"

Tav - Manifestazione di Fi a Torino. Berlusconi : battaglia simbolica tra due visioni : ...il leader Silvio Berlusconi in un messaggio letto dal palco in piazza Palazzo - ma è ancora più importante perché è una battaglia simbolica che vede contrapposte due visioni opposte dell'economia e ...

Salvini : “Tav? Stiamo valutando - ma Manifestazione di Torino fa pensare. Su altre opere si va avanti” : “Voglio costruire, per quanto riguarda tutte le altre infrastrutture a parte la Tav si va avanti, per la Tav vediamo se le stime sono ancora valide oggi, Stiamo valutando. Una manifestazione come quella di Torino fa pensare”. Lo ha detto il ministro degli Interno Matteo Salvini intervenuto alla scuola di formazione politica della Lega a Milano L'articolo Salvini: “Tav? Stiamo valutando, ma manifestazione di Torino fa pensare. ...

Tav - Salvini : molto impressionato dalla Manifestazione di Torino : Roma, 12 nov., askanews, - 'Avanti tutta sulle grandi opere'. Lo garantisce il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un colloquio con il 'Messaggero'. 'Sulla Tav, ...

Le foto della Manifestazione pro TAV a Torino : C'erano oltre 30mila persone, secondo gli organizzatori, che hanno protestato contro la sindaca Appendino

A Torino la Manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte» : All'appuntamento di oggi hanno aderito una trentina di sigle, dagli industriali ai professionisti e parte del mondo sindacale. In mattinata in particolare una delegazione di imprenditori incontrerà ...

A Torino la Manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...

A Torino la Manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza Castello» : All'appuntamento di oggi hanno aderito una trentina di sigle, dagli industriali ai professionisti e parte del mondo sindacale. In mattinata in particolare una delegazione di imprenditori incontrerà ...

A Torino la Manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza Castello» : La piazza ha scelto l’arancione come colore e che ha bandito le bandiere per ribadire il carattere civismo della mobilitazione...

Tav - Manifestazione a Torino dei sostenitori dell’opera. In piazza anche la Lega : “Rispetto per M5s - ma va fatta” : E’ iniziata in piazza Castello a Torino la manifestazione dei sostenitori della Tav Torino-Lione. Ad aprire l’evento promosso da “Sì, Torino va avanti” la canzone di Jovanotti ‘Io penso positivo”. Secondo gli organizzatori sono già più di quindicimila i presenti. In piazza anche i parlamentari del Carroccio: “Rispettiamo gli impegni assunti con M5s, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di ...

Torino - oggi Manifestazione pro Tav : 05.13 oggi a Torino manifestazione pro Tav e contro le politiche del sindaco pentastallato Appendino che afferma: "sono contraria ma la mia non è una posizione ideologica". Alla manifestazione sarà presente anche la Lega. Ed è scontro, intanto, sul lavoro della Commissione per l'analisi del rapporto costi-benefici delle grandi opere. Di Maio sostiene che "una sola opera entra nel contratto di governo senza passare per la clausola ...

Sì Tav - anche la Lega alla Manifestazione a favore dell'opera a Torino - : Il via libera è arrivato dal capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. Salvini si è sempre detto a favore dell'opera, nonostante il rinvio dell'analisi costi-benefici prevista nel ...

Torino - in 500 alla prima Manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...