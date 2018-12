Maltempo Toscana | fino al 14 Dicembre le domande per i contributi di primo sostegno

Maltempo Toscana : contributi di “primo sostegno” per privati e imprese : privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al Maltempo di fine ottobre in Toscana. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a ...

Maltempo Toscana : frana sull’argine di un torrente a Camaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...

Maltempo Toscana : esondati canali in Versilia : A causa delle piogge intense, caduti fino a 90 millimetri, in Versilia sono esondati una serie di piccoli canali nella fascia interna compresa tra la zona di campagna di Pietrasanta e il Fiume di Camaiore (Lucca). Lo rende noto il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord che sta arrestando le tracimazioni con escavatori e sacchi di sabbia. Sul fosso della Chiusa, nella zona del Giardo, e’ in azione una pompa mobile da 600 litri al secondo per ...

E’ una notte di forte Maltempo al Centro/Nord : pioggia torrenziale nell’alta Toscana - neve forte sulle Alpi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 Sestriere ...

Maltempo - in Toscana danneggiato il 14% della costa. Stanziati 5 milioni di euro - ma i danni ammontano almeno a 16 : Sono oltre 34 i chilometri di costa della Toscana danneggiati dal Maltempo che a fine ottobre si è abbattuto su tutta Italia, pari circa al 14% del litorale. Ad annunciarlo lo stesso presidente della regione Enrico Rossi che ha evidenziato la priorità: ripristinare le spiagge in vista della stagione estiva. Anche perché per il momento ci sono i soldi per i primi interventi, ma ammontano a poco meno di un terzo di quanto necessario per completare ...

Maltempo Toscana : temporali e allagamenti a Viareggio e nel Pisano : Venerdì sera di Maltempo in Toscana interessata da violenti temporali sia nella zona di Viareggio che nel Pisano. Un violento temporale nel Pisano ha provocato qualche allagamento in alcune frazioni del Comune di Vecchiano (Pisa), in particolare a Nodica e a Migliarino. La pioggia battente ha allagato le strade e qualcuna e’ stata temporaneamente chiusa al transito veicolare per permettere il deflusso dell’acqua piovana. La forte ...

Maltempo Toscana : danneggiato il 14% della costa : La Regione Toscana ha stanziato “5 milioni di euro per realizzare i primi interventi di ripristino delle spiagge sui 34 chilometri fortemente danneggiati, dei 240 complessivi del litorale toscano, per garantire il recupero economico della costa”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, a Piombino (Livorno), nel corso dell’incontro con gli amministratori dei Comuni colpiti dal Maltempo a fine ottobre. Erano ...

Maltempo Toscana - nubifragio a Viareggio : strade allagate : Alcune strade allagate a Viareggio (Lucca) a causa della pioggia incessante nel primo pomeriggio. E’ un problema che si verifica spesso quando c’è quantità di pioggia che viene giù in modo copioso. Le strade si sono allagate sia nel centro storico, che nei quartieri di periferia. Notevoli i problemi per gli automobilisti ed i pedoni, ma anche i commercianti rischiano di avere l’acqua nei propri negozi quando con i transiti ...

Maltempo Toscana : altri 20 milioni per interventi post alluvione per Livorno - Collesalvetti e Rosignano : Venti milioni in aggiunta ai 65 già stanziati per concludere tutti gli interventi post alluvione a Livorno, Collesalvetti e Rosignano: lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che in qualità di commissario per l’emergenza ha fatto un sopralluogo sui cantieri dei territori colpiti il 10 settembre 2017 e un bilancio dei lavori realizzati. “Il mio mandato di commissario scadrà l’8 marzo del 2019 – ...

Maltempo in Toscana : Elsa in piena - allagamenti a Manciano : L'ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia per effetto di una perturbazione di origine atlantica creato criticità anche in Toscana. In particolare è la zona di Grosseto ad essere...

Maltempo Toscana - straripano torrenti e fossi in Maremma : strade chiuse : Abbondanti piogge, oltre 60mm in poche ore, in provincia di Grosseto, nel territorio di Manciano, hanno causato problemi al reticolo idraulico minore. L’ufficio Protezione civile del comune Maremmano ha chiuso alcune strade che passano vicino al fosso di Molino Onteo, a causa dell’esondazione del torrente Elsa che impedisce l’attraversamento di uno scivolo per il transito delle auto. Segnalate anche altre criticità sulle strade ...

Deboli nevicate nell'Alto Mugello e sui passi appenninici. Personale e mezzi della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sono in azione, avverte il consigliere delegato Angelo Bassi, per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Si raccomanda prudenza alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali.

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte Maltempo per l’Italia : pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Maltempo - primi fondi per far fronte ai danni : 3.5 milioni alla Sardegna - 1.5 milioni alla Toscana : “alla Sardegna arriveranno 3,5 milioni come prima tranche di risorse per i danni causati dai fenomeni meteo avversi”. Lo annuncia Donatella Spano, assessora delegata alla Protezione civile della Regione Sardegna, dopo la firma del capo del Dipartimento nazionale dell’ordinanza per gli interventi urgenti in 11 Regioni a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. “Dopo la delibera per la ...