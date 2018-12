Maltempo | Fraccaro | “Pronti alle norme ad hoc nella manovra”

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) “Ribadiamo la nostra concreta vicinanza ai territori colpiti dall’alluvione. E’ stato deciso di convocare un tavolo tecnico delle Regioni del Nord-Est con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro per coordinare gli interventi con gli enti locali e superare l’emergenza. Il Governo ha dato la propria disponibilita’ ad inserire misure ad hoc gia’legge di Bilancio e se necessario anche nel Decreto Semplificazioni, che sara’ approvato entro fine anno, in modo da assicurare il pieno sostegnozone interessate dal”.Lo ha affermato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo, che questa mattina ha partecipato insieme al vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione ...