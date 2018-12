Mai più senza

Mai dire Talk : buona alla seconda - aggiusta il tiro e termina ad un orario più 'popolare' : Bisognava aspettare almeno la seconda puntata per avere un quadro più preciso della direzione di Mai dire Talk. Fino a qualche ora 'prima della prima' trasmessa 7 giorni fa su Italia 1, le premesse erano tutte rivolte in positivo e l'attesa degli aficionados della Gialappa's Band è stata ripagata con una puntata fiume che, come prevedibile, aveva tanto da levigare e aggiustare in vista del secondo appuntamento.Ebbene, i margini di ...

Da Ballando con le stelle a Ora o Mai più passando da La Corrida : Rai1 lancia la stagione dell’intrattenimento : Sta per tornare la grande stagione dell'intrattenimento su Rai1. Dopo essersi "accontentata" di Tale e Quale Show, del revival di Portobello e di tante fiction di qualità, sembra proprio che per il suo palinsesto invernale, la prima rete della tv pubblica abbia pensato a qualcosa di più divertente a suon di vip pronti a cantare e ballare o di concorrenti allo sbaraglio pronti a far sorridere o commuovere il pubblico. Il palinsesto invernale ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in montagna più innamorati che Mai : Una passeggiata per le strade di Roccaraso, in Abruzzo, a braccetto come due piccioncini. Gigi D’Alessio è in vacanza con Anna Tatangelo e il settimanale Chi in edicola mercoledì 5 dicembre ha paparazzato i due cantanti più uniti che mai dopo quella profonda crisi che li aveva tenuti lontani per quasi un anno, anche se sempre uniti in qualche modo grazie a loro figlio Andrea. Ora che la tempesta è passata ed è tornato il sereno nei loro ...

"Non è più irriverente prendere per il culo Salvini o Di Maio. Già si prendono per il culo da soli" : Checco Zalone ha curato in incognito la colonna sonora di Moschettieri del Re, il prossimo film di Giovanni Veronesi, nelle sale italiane dal 27 dicembre - storia crepuscolare e scassata dei quattro spadaccini strappati alla pensione - firmandola col suo vero nome, Luca Medici, "quasi musicista", come si definisce il comico. Lo racconta a Rolling Stone, in edicola dal 5 dicembre, nel corso di un incontro all'insegna dell'umorismo.I Moschettieri ...

Mariastella Gelmini gela Matteo Renzi : 'Mai più con lui e con il Pd' : E sull'economia il governo è pericolosamente a trazione grillina: prima il decreto dignità, ora il reddito di cittadinanza. La Lega è in contraddizione con le proprie promesse elettorali; anche il ...

Gabriel Garko e l’omosessualità : “Di smentire non ne ho più voglia. Non ho Mai pagato nessuna per essere la mia fidanzata” : “Sono profondamente spaventato dall’amore e, mai come oggi, non so più se è meglio darsi o egoisticamente ricevere e basta. Non mi importa nulla del tempo che passa e l’idea che uno debba sposarsi e fare figli entro una certa età per compiacere una parte della società, mi dispiace, ma non fa per me”. Gabriel Garko si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi, in cui parla anche del suo rapporto con ...

Ora o Mai più - anticipazioni sui concorrenti della seconda edizione : I nomi dei possibili concorrenti dello show di Rai1 con Amadeus È fissato per il prossimo 19 gennaio 2019 il debutto della seconda edizione di Ora o Mai più. Il programma condotto da Amadeus è pronto a tornare in onda il sabato sera su Rai1. Lo show musicale tornerà per sei puntate settimanali e si prenderà […] L'articolo Ora o mai più, anticipazioni sui concorrenti della seconda edizione proviene da Gossip e Tv.

F1 – Ecclestone più sincero che Mai - il rimprovero è per la Ferrari : “hanno fatto il gioco di Raikkonen” : Bernie Ecclestone severo con la Ferrari: l’ex patron della F1 ha qualcosa da rimproverare al team di Maranello dopo la stagione 2018 Il 2018 della F1 ha regalato emozioni forti e spettacolo puro: Lewis Hamilton si è aggiudicato il titolo di campione del mondo, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Diversi errori hanno impedito al tedesco della Ferrari di lottare fino alla fine per il titolo e di battere il suo ...

Retroscena Blogo : Ora o Mai più - i concorrenti della seconda edizione : Lavori in corso per Ora o mai più, la cui seconda edizione andrà in onda su Rai Uno al sabato sera a partire dal 19 gennaio 2019 per sei puntate settimanali (nel mezzo, il 9 febbraio, la pausa per il Festival di Sanremo). Secondo quanto risulta a Blogo, tra i cantanti contattati dalla produzione e intenzionati ad accettare di partecipare al talent condotto da Amadeus con lo scopo di rilanciare la propria carriera ci sarebbero Jessica ...

Gran Galà del Calcio – Diletta Leotta più sexy che Mai - la conduttrice dell’evento mostra una vertiginosa scollatura [VIDEO] : Diletta Leotta presentatrice del Gran Galà del Calcio 2018, il suo outfit è super sexy e attira le attenzioni di tutti i presenti Diletta Leotta è la presentatrice ufficiale del Gran Galà del Calcio 2018. La bellissima conduttrice non passa di certo inosservata sul palcoscenico dell’evento calcistico con il suo outfit super sexy. Il look della siciliana è contraddistinto da una vertiginosa scollatura e dal modello a sirena del ...

Ora o Mai più torna a gennaio : Paolo Vallesi tra i nuovi concorrenti? : Quando torna in tv Ora o mai più con Amadeus: news anche sui nuovi concorrenti Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, Ora o mai più torna su Rai Uno. Secondo le ultime indiscrezioni, il programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, partirà con una seconda edizione il prossimo gennaio. Molto probabilmente […] L'articolo Ora o mai più torna a gennaio: Paolo Vallesi tra i nuovi concorrenti? proviene da Gossip e Tv.