Magic | The Gathering Arena | in arrivo il circuito competitivo con un montepremi di

Alle 20 non perdete la diretta dedicata a Magic : The Gathering Arena : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione.Alberto "Wochinimen" Naso, trasferitosi in ...

Alle 21 ci tuffiamo nel mondo di Magic The Gathering Arena in compagnia di Alberto "Wochinimen" Naso : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite davvero d'eccezione.Alberto "Wochinimen" Naso, ...

Magic : The Gathering Arena si espande con l'attesa modalità Sfida Diretta : I sogni dei giocatori di tutto il mondo diventano realtà: con l'ultimo aggiornamento del 15 novembre, l'attesissima modalità Sfida Diretta arriva su Magic: The Gathering Arena . Da ora in poi i giocatori potranno Sfidare i loro amici ,...

Magic : The Gathering Arena si espande con l'attesa modalità Sfida Diretta : I sogni dei giocatori di tutto il mondo diventano realtà: con l'ultimo aggiornamento del 15 novembre, l'attesissima modalità Sfida Diretta arriva su Magic: The Gathering Arena. Da ora in poi i giocatori potranno Sfidare i loro amici (o rivali!) a una partita di Magic uno contro uno sul proprio PC, semplicemente cercando il loro l'username e il codice a 5 cifre associato. Scopriamone i dettagli nel comunicato ufficiale.Ecco come funziona la ...

Lucca Comics and Games : A Scuola di Draft con Magic The Gathering Arena : Questo weekend a Lucca Comics & Games 2018, Magic: The Gathering vi porta a Scuola di Draft!I nostri ospiti saliranno in cattedra per giocare Booster Draft su MTG Arena e interagire con i giocatori presenti allo stand CAR359, che potranno seguirli su un grande schermo e fare domande in tempo reale. Ti aspettiamo!Di seguito potete trovare il calendario completo delle lezioni:Read more…

Magic The Gathering Arena - prova : Nel 1993, il dottorando Richard Garfield non poteva immaginare che la sfida lanciatagli da Wizards of the Coast avrebbe rappresentato la genesi del gioco di carte collezionabili più importante di tutti i tempi. Primo fra i suoi pari, longevo ogni oltre previsione e in costante crescita: Magic: the Gathering non è solo il padre dei collectible card game, è ormai una leggenda a tutti gli effetti. Tantissimi produttori hanno tentato di emulare ...