Ma Akk non è una mini-Merkel

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) A una donna succede un'altra donna. L'erede di Angelaè Annegret Kramp-Karrenbauer. Segretaria generale della CDU, già Presidente della piccola regione del Saarland e ultima ad aver portato la CDU a vincere un'elezione (in Saarland nel 2017) con oltre il 40 per cento dei consensi. Annegret Kramp-Karrenbauer ha battuto Friedrich Merz per 517 voti a 482. Una chiara vittoria ma con un margine molto inferiore alle attese. Al primo turno, del resto, i 1001 delegati riuniti ad Amburgo avevano dato a Annegret Kramp-Karrenbauer 450 voti (45 per cento), a Friedrich Merz 392 (39,2 per cento) e a Jens Spahn 157 (15,7 per cento). Nel ballottaggio sono stati decisivi i voti di Jens Spahn che durante il congresso aveva tenuto il discorso più convincente e istituzionale.Da oggi inizia ufficialmente un nuova fase per i cristiano democratici tedeschi. Sebbene Angela...