M5s | Di Maio | ho sentito ieri Grillo | non c' era niente di critico

Luigi Di Maio umiliato così : il grillino tradito dal M5s passa a Forza Italia : Qualche giorno fa aveva sparato ad alzo zero contro la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, reduce dalla figuraccia televisiva con l'ex ministro Pier Carlo Padoan : 'Lei che non ha studiato è al governo e io ho studiato no'. Parole pesantissime, a indicare l'...

Manovra - Di Maio : “Tria sta facendo un gran lavoro - M5s non vuole le sue dimissioni” : "Smentisco qualsiasi voce che sta circolando sulla volontà di far dimettere il ministro Tria, sta facendo un grande lavoro. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volontà al Movimento 5 Stelle, lo smentisco categoricamente", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Continua a leggere

Governo - Di Maio smentisce 'M5s non vuole le dimissioni di Tria' : Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio24. 'La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i ...

M5s - Renzi : “Vicenda azienda di famiglia? Di Maio dentro fino al collo. Se fai prestanome rischi fino a sei anni” : “Di Maio in questa vicenda c’è dentro fino al collo”, dice Matteo Renzi in diretta Fb parlando della vicenda dell’azienda di famiglia del vicepremier M5s. “Se accetti di fare il prestanome e renderti complice di una possibile sottrazione di patrimonio all’erario, fino a sei anni di pena prevista, fai un reato molto grave. Non è il problema che ha fatto lo steward o il pizzaiolo in nero, ma se il ministro vuol ...

Macché caso Di Maio - sale il M5s Gli italiani non credono ai media : Certe cose, nella nostra bella italietta, bisogna farle in modo etico e intelligente, come si fanno a sinistra. Se papà Di Maio avesse messo in piedi una bella cooperativa di muratori, rossa o bianca, tutto questo non sarebbe successo Segui su affaritaliani.it

Ecotassa sulle auto - Luigi Di Maio e la fine ridicola del M5s : il 'caso Panda' travolge i grillini : I grillini tentano il blitz in manovra, Matteo Salvini li scopre e finisce nel modo più indecoroso: Luigi Di Maio costretto a una frettolosa, disastrosa retromarcia sull' eco-tassa sulle auto . La ...

Luigi Di Maio - i vertici M5s assoldano il super-avvocato per difendere suo padre : chi è Angelo Pisani : Dai vertici del Movimento Cinque Stelle è partita la controffensiva per difendere Luigi Di Maio e suo padre, nella bufera dopo lo scandalo sollevato dalle Iene su dipendenti in nero e abusi edilizi. I ...

Di Maio - Filippo Roma (Le Iene) : “Solo da tifosi M5s ho ricevuto minacce così pesanti. Si diano una calmata” : “Mia inchiesta sul padre di Di Maio? Ho ricevuto minacce di morte sui social, anche se chi ti vuole ammazzare sul serio non ti minaccia su Facebook, ma si fa trovare direttamente sotto casa e t’accoppa”. Sono le parole dell’inviato de Le Iene, Filippo Roma, nel corso della trasmissione “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus. “Mi sono arrivati due o tre messaggi brutti” – continua – “ma questo è un grande classico ogni volta che ...

M5s - a Roma sì alla mozione contro il decreto Sicurezza : schiaffo a Salvini con il consenso di Di Maio : Altro agguato grillino al decreto Sicurezza, convertito in legge dal Parlamento in via definitiva lo scorso mercoledì e poi firmato da Sergio Mattarella . Lo schiaffo a Matteo Salvini arriva da Roma, ...

Pd - l’ira di Rosato : “Cosa ci accomuna con M5s? Berlusconi almeno faceva condono per tutti - Di Maio no” : “Accordo tra nuovo Pd e il M5s? Ma il problema è il segretario del Pd o cosa fa il M5s? Questi hanno votato il dl sicurezza di Salvini senza avere un sussulto di coscienza, a parte quattro battute demagogiche che ha fatto qualcuno non votandolo. Cosa abbiamo in comune con questi?“. Sono le parole del deputato Pd, Ettore Rosato, nel corso de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, a proposito di eventuali accordi futuri tra dem ...

Luigi Di Maio costringe il padre Antonio a chiedere scusa. Sospetti nel M5s sul condono di Ischia : Antonio Di Maio doveva chiedere scusa e scagionare il figlio e lo ha fatto. Del resto glielo aveva praticamente imposto Luigi. 'Ho commesso degli errori', 'chiedo scusa a tutti', 'lui non sapeva'. Era ...

Effetto Di Maio : M5s cresce. Lega su - Pd e FI giù. I DATI : Il Movimento 5 Stelle cresce e, paradossalmente, giova delle polemiche scatenatesi con l'inchiesta delle Iene sulla famiglia Di Maio. Chi si aspettava un crollo grillino ha dovuto ricredersi ieri sera osservando i DATI del sondaggio SWG trasmesso dal TgLa7 di Enrico Mentana Segui su affaritaliani.it

CAOS M5s/ Il video di papà Di Maio regala nuovi voti a Salvini - IlSussidiario.net : Di Maio sembra un Re Mida al contrario: tutto quello che tocca diventa un disastro. Il video del padre che "confessa" le sue colpe è agghiacciante.

TgLa7 - sondaggio Swg per Enrico Mentana : Luigi Di Maio gode - colpo di coda M5s. La pazzesca sorpresa grillina : Fermi tutti, Luigi Di Maio torna a sorridere: il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana ribalta il quadro. Intendiamoci: i rapporti di forza tra Lega e M5s non cambiano, con il partito di Matteo ...