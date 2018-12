M5s | Dall’Osso se ne va e si iscrive a Fi | “Preso in giro Detto no ad emendamento per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) “Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in: non posso più restare con i Cinque Stelle”. Matteo Dall’Osso se ne va e aderisce al gruppo di Forza Italia alla Camera, che lo accoglie nelle sue fila. Il deputato ex pentastellato, malato di Sla, ha annunciato in un’intervista a Il Giornale la sua decisione, formalizzata dagli azzurri venerdì mattina.“Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male”, ha spiegato il parlamentare. Perché? Dall’Osso spiega di aver “chiesto al gruppo M5s di firmare un” in commissione Bilancio che potenziava il fondo per i disabili, “ma dai banchi del governo è stata data indicazione negativa”. Così “ho deciso di proseguire grazie alla sottoscrizione di tutte le opposizioni”, racconta“A seguito ...