Lutto nel mondo del calcio | è morto Gigi Radice

Lutto nel mondo del calcio - arbitro muore dopo una malattia : un minuto di silenzio su tutti i campi [NOME e DETTAGLI] : I campionati italiani si preparano a scendere in campo per il prossimo weekend ma nelle ultime ore una brutta notizia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto a soli 32 anni Riccardo Pelagatti, assistente arbitrale della Can Pro della sezione di Livorno, ha lottato fino all’ultimo contro una malattia, tantissimi i messaggi sui social per ricordare il ragazzo e per esprimere le condoglianze. La Federcalcio ha reso noto che ...

Lutto nella magistratura napoletana : è morto l'ex pg Lucio Di Pietro : Stroncato da un male incurabile e improvviso, è morto il magistrato napoletano Lucio Di Pietro. Aveva 77 anni, da qualche anno era andato in pensione, dopo aver chiuso la propria carriera di ...

Tragico schianto - Alessandro muore a 31 anni : Lutto nel mondo politico locale : E' Alessandro Serra, 31 anni, originario di Serrenti e residente a Cagliari, la vittima dell'incidente stradale sulla 130...

Lutto nel Lokomotiv Mosca - muore il 18enne Lomakin : Lutto nel calcio russo per la morte del 18enne trequartista della Lokomotiv Mosca, Alexei Lomakin . Il giovane giocatore era scomparso la scorsa settimana e oggi la notizia del decesso, diffusa ...

Lutto nel mondo del cinema - è morto a 63 anni Ennio Fantastichini : Napoli - Lutto nel mondo del cinema e del teatro. È morto in ospedale all'età di 63 anni Ennio Fantastichini , vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010 . L'attore, colpito da una ...

Lutto nel cinema : se ne va a 63 anni l'attore Ennio Fantastichini : Una notizia scuote il mondo del cinema e della televisione, l'attore Ennio Fantastichini, 63 anni compiuti a febbraio, è morto nella giornata di questo sabato 1° dicembre al culmine di una malattia che ne aveva aggravato negli ultimi giorni il quadro di salute, costringendolo al ricovero nel settore di rianimazione del presidio ospedaliero Policlinico Federico II di Napoli. Causa della prematura dipartita un male incurabile, identificato secondo ...

Lutto nel mondo del cinema : muore a 63 Ennio Fantastichini : morto a 63 anni Ennio Fantastichini . L'attore era ricoverato da quindici giorni in rianimazione all'ospedale Federico II di Napoli ed è stato stroncato da una grave emorragia cerebrale, conseguenza ...

Lutto nel mondo del cinema - è morto l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni : É morto a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini, 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...

Lutto nel cinema - è morto Ennio Fantastichini : Ennio Fantastichini è morto all'età di 63 anni. Il popolare attore , vincitore di un David di Donatello come miglior attore non protagonista, era ricoverato da due settimane, in rianimazione, al ...

Lutto nel mondo del cinema : è morto a Napoli Ennio Fantastichini - stroncato dalla leucemia : È morto a Napoli all'età di 63 anni Ennio Fantastichini, il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel...

Lutto nel mondo della medicina e della politica : addio a Giuseppe Del Barone : Grave Lutto nel mondo della medicina e della politica. E' morto infatti a Napoli , all'età di 92 anni, il Presidente emerito del Sindacato Medici Italiani Giuseppe Del Barone . L'ex parlamentare del ...

Lutto nel cinema - è morta Gloria Katz : aveva scritto American Graffiti e Indiana Jones : A 76 anni, dopo una vita passata a Hollywood tra dialoghi e copioni, è morta Gloria Katz, produttrice e sceneggiatrice nota per essere stata una dei più stretti collaboratori di George Lucas in fase di scrittura delle storie che poi sarebbero diventati i suoi film. La Katz era malata da tempo di un cancro alle ovaie ed è scomparsa a Los Angeles, città di cui era anche originaria. Dopo la morte di Bernardo Bertolucci, quindi, un altro Lutto nel ...

Lutto nella Destra siciliana : è morto il senatore Scalone : Lutto nel mondo della Destra siciliana: il senatore Filiberto Scalone è morto a Palermo all'età di 89 anni. Avvocato patrocinante in Cassazione ma soprattutto uomo fortemente legato alla Destra dell'isola, Scalone è stato membro della Direzione nazionale del Movimento Sociale Italiano e componente del Comitato centrale dal 1985 al 1990.Negli enti locali ha ricoperto numero ruolo. È stato elettro tre volte al Consiglio provinciale di Palermo nel ...

Bernardo Bertolucci è morto : grande Lutto nel mondo del cinema : Bernardo Bertolucci è morto all’età di 77 anni: il mondo del cinema piange per la perdita del grande regista grande lutto nel mondo del cinema. È morto Bernardo Bertolucci, è questa la notizia che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Il noto regista e sceneggiatore italiano si è spento nella notte di […] L'articolo Bernardo Bertolucci è morto: grande lutto nel mondo del cinema proviene da Gossip e Tv.