L’ultimo saluto a Bernardo Bertolucci

Addio Ennio Fantastichini - L’ultimo saluto alla casa del cinema di Roma : Il 1° dicembre si è spento a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini , 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...

Morto nonno Mariano : L’ultimo saluto de Le Iene e di Nina Palmieri : Le Iene : nonno Mariano è Morto . Il ricordo di Nina Palmieri È Morto nonno Mariano , il “ nonno de Le Iene ” di cui la trasmissione televisiva si era occupato anche grazie all’inviata Nina Palmieri . nonno Mariano non è riuscito a tornare nella sua casa per trascorrere l’ultimo periodo della sua vita, dopo la faida familiare con la nipote Isabella e suo marito Pino, i quali avevano acquistato la casa che gli era stata ...

Massimo Troisi - L’ultimo saluto sul set de ‘Il Postino’ : la rivelazione. Da brividi : Massimo Troisi . Sono passati ventiquattro anni dalla sua morte ma la sua assenza, nel mondo dello spettacolo e non solo, continua a sentirsi tremendamente. La sua ultima apparizione fu con “Il Postino” film tratto dalle poesie del poeta Pablo Neruda. Purtroppo, però, Massimo Troisi non vide mai quanto successo ha avuto questo capolavoro cinematografico perché morì il 4 giugno 1994 a Procida, il giorno dopo la fine delle riprese. E a ...

L’ultimo saluto a Desirée Mariottini. I funerali della 16enne drogata - stuprata e uccisa dal branco : Una folla nella chiesa del quartiere San Valentino per l’ultimo saluto alla piccola Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni morta dopo essere stata drogata e stuprata in un palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. All’arrivo della bara davanti alla chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, alcuni giovani hanno aperto uno striscione con lettere dai caratteri utilizzati dagli ultras e con la scritta: ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : folla commossa alL’ultimo saluto della vittima : Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna. La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas. Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma ...