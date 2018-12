Luigi Di Maio umiliato così | il grillino tradito dal M5S passa a Forza Italia

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Luigi Di Maio : "Giovanni Tria deve restare" : "Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24.Nella legge di bilancio, spiega Di Maio, "ci saranno novità sul costo del lavoro". E ...

Il mondo di Luigi Di Maio : dalla pizzeria Dalila ai terreni del padre : Pomigliano d'Arco è dove è cresciuto Luigi Di Maio : gli abitanti di questo paese in provincia di Napoli sembrano stimare molto il vicepremier. " W l'Italia " scopre i luoghi dove Di Maio è cresciuto, ...

Pensioni d'oro - l'annuncio di Luigi Di Maio : 'I tagli aumentano dal 25 al 40%' : Sarà una delle decisioni che a livello di consenso, la Lega pagherà probabilmente a caro prezzo se non alle prossime elezioni Europee, che sono ancora lontane, sicuramente nei sondaggi delle prossime ...

Luigi Di Maio : "Taglio all'editoria sarà graduale - zero fondi nel 2022" : "Faremo un taglio graduale all'editoria, nostra grande battaglia. Si farà un primo taglio del 25% nel 2019 di fondi per l'editoria, il 50% nel 2020 e il 75% nel 2021. Fino a che nel 2022 non ci saranno più fondi per l'editoria, in modo tale che tutti i giornali possano stare sul mercato e non godere più di concorrenza sleale da alcuni giornali che prendono invece soldi pubblici". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio come ...

Ecotassa sulle auto - Luigi Di Maio e la fine ridicola del M5s : il 'caso Panda' travolge i grillini : I grillini tentano il blitz in manovra, Matteo Salvini li scopre e finisce nel modo più indecoroso: Luigi Di Maio costretto a una frettolosa, disastrosa retromarcia sull' eco-tassa sulle auto . La ...

Negli atti di donazione dell'azienda della mamma a Luigi Di Maio tracce di vertenze sindacali : "Sono sempre andato avanti nella convinzione che nella mia famiglia si rispettassero tutte le regole". Luigi Di Maio, nella puntata delle Iene del 25 novembre, dice di non essere a conoscenza di casi di lavoro nero nell'azienda del padre. Ci sono però alcuni documenti firmati anche all'attuale vicepremier su cui c'è traccia di vertenze sindacali. Traccia che avrebbe dovuto quantomeno far sorgere un dubbio al vicepremier. Quindi ci ...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Franco Bechis : 'L'alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è salda. Nessuna aria di ribaltone' : Il caso Spataro è significativo per misurare la tenuta del governo. 'Ho provato a sondare anche durante l'intervista al ministro dell'Interno: come avrebbero reagito i 5 stelle che non apprezzano ...

Luigi Di Maio - i vertici M5s assoldano il super-avvocato per difendere suo padre : chi è Angelo Pisani : Dai vertici del Movimento Cinque Stelle è partita la controffensiva per difendere Luigi Di Maio e suo padre, nella bufera dopo lo scandalo sollevato dalle Iene su dipendenti in nero e abusi edilizi. I ...

Luigi Di Maio mette in liquidazione la ditta del padre - intanto procedimento abbattimento avviato : Luigi Di Maio ha deciso di liquidare l’azienda del padre. Mentre la procedura di abbattimento dei manufatti abusivi è stata avviata A Bruno Vespa, che a Porta a Porta gli chiede conto dell’affaire che lo ha visto coinvolto nell’azienda di famiglia, Luigi Di Maio risponde così: «Ho messo in liquidazione l’azienda perché già da un anno era fuori attività e non aveva più commesse. La Boschi? Non accetto parallelismi». Come annunciato nei ...

Di Maio liquida la ditta di famiglia : «Luigi in pizzeria pagato con i voucher» : Inviato a Pomigliano d'Arco I vicini di casa tacciono, gli ex datori di lavoro rilanciano. «Il ministro qui non ha mai lavorato a nero, nelle pizzerie si prende il personale anche...

In difesa di Luigi Di Maio* : C'è un'economia che invece di creare posti di lavoro inizia a distruggerli e tutti danno addosso a Luigi Di Maio. C'è un flusso di investitori che scappa dall'Italia e tutti danno addosso a Luigi Di ...

"Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte". L'accusa che fa tremare Luigi Di Maio : Uno, più di tutti gli altri, ormai da qualche giorno, è l'incubo che non fa dormire Luigi Di Maio. Ha un nome: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ed è su questo punto che il Pd, presentando nei prossimi giorni un esposto alla procura di Napoli, si batterà per fare chiarezza sull'azienda di famiglia, l'Ardima costruzioni. L'Ardima all'inizio era intestata al padre Antonio, ma poi a causa dei debiti con ...