Lucia Perez | seviziata e uccisa con un palo a 16 anni | per i giudici era consenziente

Lucia Perez : no - la sua morte non è stata un incidente. È uno stupro - si chiama tortura ed è femminicidio : Lucia Perez, 16enne argentina, è stata drogata, stuprata, impalata, dunque è morta. Che sorpresa, eh? Una donna che subisce tante torture e poi muore? Non è credibile. Questo è quello che sostanzialmente ha affermato la sentenza di assoluzione degli stupratori. Sono stati condannati solo per aver venduto droga ma non per quello che hanno fatto dopo. La pm Maria Isabel Sanchez, ora sotto inchiesta per comportamento lievemente intriso di ...