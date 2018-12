Loreto | il bimbo non aveva più speranze | il papà non si rassegna e lo porta dalla Madonna

caffeinamagazine

: @oranelsole Carino per noi, ma gli resterà impresso tutta la vita .. con i bambini non si scherza.. forse bene, for… - loreto_lu : @oranelsole Carino per noi, ma gli resterà impresso tutta la vita .. con i bambini non si scherza.. forse bene, for… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Secondo la leggenda furono gli angeli are ala casa di Maria. Uno dei luoghi santi per eccellenza in Europa che richiama annualmente centinaia di migliaia di fedeli. Pellegrini in cerca di una risposta. Semplici curiosi. E uomini e donne che chiedono un intervento alla Vergine Maria quando ogni speranza sembra perduta come nel caso della famiglia De Angelis. Una storia che vale la pena raccontare quando mancano pochi giorni alla celebrazione dedicata alladi, il prossimo 10 dicembre. Gerry era solo un bambino quando un farmaco contro la polmonite gli creò uno choc anafilattico. Istantaneo, fulmineo, così aggressivo da non lasciare neppure lo spazio di parola. Quando la madre si è accorta di quanto stava succedendo e ha avvisato i soccorsi la situazione era già compromessa. Il parere dei medici non lascia spazio ama si decide di provare il tutto per ...