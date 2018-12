Lorenzo Crespi a Caterina Balivo | ' Da ragazzo sono stato bullizzato e ho sofferto di

Vieni da me - Lorenzo Crespi si commuove : “Dopo la sua morte mi sono sentito solo” : L'attore si è raccontato nel programma di Caterina Balivo, ricordando la sua infanzia segnata dall'assenza del padre e...

Lorenzo Crespi : "Mio padre è andato via quando avevo 2 anni. Avevo un’intelligenza sopra la media e subivo bullismo" : "Mio padre è morto 4 anni fa, è andato via quando ne Avevo 2. Ho il suo cognome ma i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa". Ospite di Vieni da me, Lorenzo Crespi ha rivelato alcuni particolari della sua vita privata, a partire dall'infanzia. Con un padre assente, "Ho vissuto senza di lui ma Avevo 4 zii che mi viziavano, poi mi hanno cresciuto mia mamma e mia nonna, che mi evitava sempre le botte perché da piccolo ...

Lorenzo Crespi a Vieni da Me : frecciatina velenosa a Barbara d’Urso? : Vieni da Me: Lorenzo Crespi lancia una frecciatina a Barbara d’Urso? E’ stato Lorenzo Crespi l’ospite dell’intervista della ‘cassettiera’ nella puntata di Vieni da Me di oggi, venerdì 7 dicembre 2018: nello spazio che apre la trasmissione pomeridiana di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, l’attore si è raccontato a 360 gradi facendo, nel corso dell’intervista, una strana affermazione che ...

