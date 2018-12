L’ora di casa : Una giornalista statunitense ha viaggiato per il mondo senza mai spostare l’orologio dal fuso orario di New York. E racconta cosa ha imparato sui ritmi circadiani. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Fabrizio Corona rischia ancora il carcere?/ Il giornalista di Mattino5 lo aspetta sotto casa ma lui lo snobba! - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona rischia ancora il carcere? La Procura ricorrerà in Cassazione ma il giornalista di Mattino5 lo aspetta sotto casa e lui lo snobba!

Alena Seredova - addio alla casa che divideva con Buffon : «ora voglio essere autonoma» : Alena Seredova cambia casa e, a 4 anni dalla separazione, lascia insieme ai figli Louis Thomas e David Lee la casa che aveva scelto con l?ex marito Gigi Buffon, oggi portiere del Paris Saint...

Venezia - a 96 anni lavora ancora in fabbrica : “A casa mi annoio - non so stare ferma” : A 96 anni “nonna” Walchiria Boldrin ogni mattina va a confezionare tacchi in una azienda nel comune di Stra, in provincia di Venezia. L’anziana signora continua a lavorare impacchettando giorno dopo giorno e sembra non avere alcuna intenzione di andare in pensione: “Poi cosa farei tutto il giorno? Io mi annoio se non ho nulla da fare”.Continua a leggere

Elena Morali commenta l’eliminazione di Giulia Salemi dalla casa in modo pungente : Elena Morali sempre pungente, questa volta tocca a Giulia Salemi subire la frecciatina della bellissima bionda La semifinale del GF Vip si è ormai conclusa, e finalmente tra pochissimi giorni scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Tante le emozioni durante la scorsa puntata, che ha decretato ben due nuovi finalisti, e due eliminazioni. Ad abbandonare la casa, ad un passo dal traguardo, sono state Lory Del Santo e Giulia Salemi, ...

Gli attori de La Casa di Carta 3 girano sul nuovo set a Panama - Rio e Tokyo ancora insieme? : Dopo le riprese nel Sud Est Asiatico, gli attori de La Casa di Carta 3 si sono spostati a Panama e l'ambientazione della terza stagione della serie cult di Netflix si conferma sempre più internazionale. Come è evidente dai primi spoiler trapelati in rete con foto dal set, la trama dei nuovi episodi si svolgerà perlopiù al di fuori dei confini spagnoli, probabilmente proprio a partire dalle nuove vite dei rapinatori della Zecca di Stato ...

Il Natale è alle porte - ma occhio al consumo energetico : quanto costa decorare una casa con luci a LED? : Arriva la magia del Natale e a dicembre è tradizione decorare l’albero natalizio. Una antica usanza che richiede l’utilizzo di particolari ornamenti: luci, palline, fiocchi di neve e biscotti. Dalla festa dell’Immacolata Concezione fino al 6 gennaio, tutte le case vengono addobbate, ma bisogna prestare attenzione al consumo energetico. Nel periodo natalizio, infatti, i consumi energetici crescono fino al 30%[1] a causa dello stand-by, del ...

Gf Vip - panico in casa : provvedimento disciplinare per un concorrente ancora ignoto : Questa sera, lunedì 3 dicembre, andrà in onda la semifinale della terza edizione del Grande Fratello VIP. Da diverse ore, però, non si sta facendo altro che parlare di una questione molto delicata riguardante un concorrente della casa. Alcune indiscrezioni hanno rivelato che il Gf Vip pare abbia deciso di prendere un provvedimento disciplinare contro un concorrente, di cui è ancora ignota l'identità. Gf Vip, questa sera un concorrente riceverà ...

La stalla? Una casa con piscina Le foto ora incastrano Di Maio : "Lì c'è sempre stata una stalla". Luigi Di Maio dice di ricordarselo fin da quando era bimbo. Eppure così non sembra a guardare le foto mostrate questa sera da Le Iene che hanno mandato in onda la terza puntata sul fabbricato abusivo al centro dell'inchiesta del Giornale.Scatti che risagono al 2013 e che mostrano a Mariglianella (Napoli) esattamente nel punto in cui secondo il vicepremier ci sarebbe da sempre un ricovero per gli animali un ...

Napoli - la rivolta degli operai al Cardarelli : da oggi 300 lavoratori a casa : operai sul tetto dell?ospedale Cardarelli dove, questa mattina si sono svolte manifestazioni e sit in in vari punti della cittadella sanitaria. A protestare sono stati i lavoratori della ditta...

“Ombre folli” - alla Casa del Contemporaneo di Napoli in scena l’opera inedita di Franco Scaldati : alla Casa del Contemporaneo di Sala Assoli è in scena nella regia e interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi lo spettacolo "Ombre Folli" del grande drammaturgo palermitano Franco Scaldati. Nelle serate del 30 Novembre e 1 Dicembre avrà luogo la performance teatrale che ha per soggetto l'incontro delle "ombre" di due uomini che vivono un conflitto interiore che li divide e unisce.Continua a leggere

Fini ora va alla sbarra : inizia il processo per la casa di Montecarlo : Al via venerdì 30 novembre il processo per riciclaggio a Gianfranco Fini davanti alla quarta sezione penale del Tribunale penale di Roma Con l'ex presidente della Camera dei deputati sono state ...

A casa di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale : guarda che decorazioni! : Orsetti, renne, elfi, pupazzi di neve e pacchettini illuminati acquistati per sostenere un progetto a scopo benefico. A casa di Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale, il primo celebrato a Torino per il fuoriclasse della Juventus... L'articolo A casa di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale: guarda che decorazioni! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Acquistare casa a New York? "ora conviene. Ecco dove" : Dal 2010 a New York, il broker italiano Andrea Pedicini è diventato un punto di riferimento per molti investitori italiani che si affacciano nel mercato immobiliare della Grande Mela Segui su affaritaliani.it