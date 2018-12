huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Lobbying Ue, L’incoerenza delle regole - jobbe50 : RT @HuffPostItalia: Lobbying Ue, L’incoerenza delle regole - HuffPostItalia : Lobbying Ue, L’incoerenza delle regole -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La regolamentazione delnell'Unione Europea, come raccontano Maria Cristina Antonucci e Nicola Scocchi nel loro articolo 'Codes of conduct and practical recommendations as a tool for self-regulation and soft regulation in EU public affairs', è un sistema che, tra luci ed ombre, funziona. La volontarietà nell'iscriversi o meno al Registro dei lobbisti è un elemento fortemente caratterizzante di questo sistema, elemento sul quale però non sono tutti concordi. Le ultime notizie dal Parlamento Europeo vanno proprio in questo senso.Gli uffici legali del Parlamento Europeo hanno infatti dichiarato, almeno così dice euobserver, che costringere gli europarlamentari ad incontrare solo i lobbisti iscritti al Registro è 'incoerente dal punto di vista legale (ndr illegale)'. Questo parere rende molto più difficile la battaglia di maggiore ...