Lo sfogo di Amadeus | Sono precipitato Non mi chiamavano neanche per la sagra della

Amadeus - lo sfogo più straziante di tutti : 'Sono precipitato'. E sua moglie... : Ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda su Rai Radio 2, Amadeus ha annunciato il suo prossimo ritorno in tv con la seconda edizione di Ora o mai più che trasloca dal venerdì al sabato sera.

Amadeus - lo sfogo più straziante di tutti : 'Per due o tre anni sono precipitato'. E sua moglie... : Ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda su Rai Radio 2, Amadeus ha annunciato il suo prossimo ritorno in tv con la seconda edizione di Ora o mai più che trasloca dal venerdì al sabato sera.