' L' Italia ha paura | la colpa è dei media' Rapporto Censis | parla Mario Morcellini

Censis : "Gli Italiani hanno paura degli stranieri""Ci portano via il lavoro e pesano sul welfare" : Rapporto Censis: per il 75% degli italiani gli immigrati fanno aumentare la criminalità, per il 63% sono un peso per il nostro welfare. Anche da qui nasce la cattiveria che gli italiani provano verso il diverso e lo straniero. Lo fanno anche per riscattarsi dalla delusione per la mancata ripresa economica.

Censis : «Soli - diffidenti e con la paura di perdere il lavoro : gli Italiani i più pessimisti d'Europa» : «Soli, arrabbiati e diffidenti». Così il 52esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese ritrae gli italiani. Le cause di questi atteggiamenti sarebbero da ricercare...

Matteo Salvini - Pamela Anderson ha paura per il ritorno del fascismo in Italia e lui la umilia così : Non è dato sapere su quali basi la Anderson, che non ha particolari frequentazioni nel nostro Paese, abbia espresso la sua insolita opinione politica. Sta di fatto che il leader leghista ha colto la ...

Il pompiere paura non ne ha. Ma il suo stipendio in Italia è da fame : I Vigili del Fuoco Italiani lamentano da sempre stipendi bassissimi, attrezzature carenti, organico insufficiente. Nonostante queste gravi carenze sono la spina dorsale del pronto intervento quando ci si trova davanti alle calamità naturali nel nostro Paese. Forse è il caso di ricordarsi di loro alla prossima manovra finanziaria.Continua a leggere

La paura che arma l’Italia : Il numero di crimini è in calo da anni, ma sempre più persone vogliono pistole e fucili per difendersi. La Lega sta provando a modificare la legge sulla legittima difesa per accontentarle. Leggi

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Thomas Ceccon fa paura e l’Italia sogna : Gli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione in vasca corta hanno chiuso i battenti. Una due giorni intensa, gare a serie e prestazioni di un certo livello nonostante la poca distanza dall’evento clou di fine 2018: i Mondiali ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. L’obiettivo per tutti, prima delle meritate vacanze natalizie, sarà quello. L’ItalNuoto e i suoi alfieri dei regali vorranno farseli prima del 25 dicembre. Una ...

Spauracchio Italia : Bce e Fed avvisano sui rischi di contagio : ... ha provocato un'impennata dei tassi di interesse dei Btp e dello Spread di rendimento con la Germania , rendendo più fragile un'economia che deve già fare i conti con una crescita fiacca e il terzo ...

L'Italia fa paura a Fed e Fmi. Lagarde : 'Serve sforzo sui conti' : Anche la Fed considera L'Italia tra i potenziali fattori di instabilità per l'economia mondiale . Il presidente della Banca centrale Usa, Jerome Powell, in un discorso a New York ha ricordato che le ...

“Il sindaco - Italian politics for dummies”. Ismaele La Vardera racconta “la mia paura e la mia denuncia”. Guarda il VIDEO : Arriva nei cinema “Il sindaco, Italian politics for dummies”: documenta i retroscena, anche i più indicibili, della politica. Seguendo la candidatura a sindaco di Palermo di Ismaele La Vardera, che qui ci racconta... L'articolo “Il sindaco, Italian politics for dummies”. Ismaele La Vardera racconta “la mia paura e la mia denuncia”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alle donne le piazze d’Italia. “Una su tre subisce violenza smettiamo di avere paura” : Una donna su tre è vittima di violenza domestica. Questo significa che nel vostro ufficio, tra le mamme della classe dei vostri figli, tra le ragazze e signore della palestra, nella platea di un teatro prima dello spettacolo, in fila al centro commerciale nei giorni di Black Friday ce ne sono almeno tre, probabilmente di più. Tre donne che quando t...

"L'Italia impari dal rugby Non bisogna avere paura dobbiamo fare squadra" : "Mai paura". Da sempre, le telecronache dell'Italia del rugby cominciano così. Oggi all'Olimpico, per la sfida con gli All Blacks neozelandesi, ci saranno anche duemilatrecento agenti e dipendenti di Cattolica Assicurazioni, con in testa l'ad Alberto Minali, per celebrare la sponsorship tra la compagnia e la Nazionale.Mai paura. Ma nell'Italia di oggi, rugbisti a parte, di paura ne circola parecchia."Io - risponde Minali - non penso che siamo un ...

Accadde oggi : nel 2004 il terremoto di Salò di magnitudo 5.2 che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò. Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

BankItalia : «Famiglie più povere e capitali stranieri in fuga dai Btp - fa paura l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...