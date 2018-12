L' ira dei parlamentari M5s sull' eco tassa | La Lega prima firma un emendamento e poi

Juventus-Inter - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati : out Nainggolan : Inter, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti come Raja Nainggolan nella gara di domani contro la Juventus L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Come anticipato dallo stesso tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa della vigilia, non ci sono Radja Nainggolan e Dalbert. Questo l’elenco. ...

L'iran e la guerra dei brevetti dietro l'arresto della figlia del fondatore di Huawei : ... che vede l'una contro l'altra le due più grandi economie del mondo. Le aziende cinesi sono accusate dagli americani di furto di proprietà intellettuale e di spionaggio, problema che gli Usa sentono ...

I Comuni iblei conferiranno a Cava dei modicani fino al 31 marzo : Ordinanza di proroga di funzionamento dell'impianto di trattamento biologico a Cava dei modicani da parte del Commissario ex Provincia, Piazza

Effetti collaterali dei farmaci : le denunce di John Virapen - il manager pentito che ha ucciso migliaia di persone - : ... smonta pezzo dopo pezzo tante certezze, compresa la stessa struttura portante della scienza ortodossa basata sugli studi clinici. «Puoi ottenere quello che vuoi, lavorare sodo e aggirare ogni ...

"Renzi e il padre gestivano lavoratori in nero. Cosa dirà il Pd?" - l'attacco dei 5 stelle : Il Movimento 5 stelle risponde a Matteo Renzi sulla vicenda delle accuse al padre di Di Maio. E lo fa ripagandolo con la stessa moneta. I pentastellati, infatti, in una nota hanno ripreso un articolo del quotidiano La Verità in cui si sosteneva che Renzi e il padre avevano usato lavoratori in nero per diffondere i giornali. Un'accusa, questa, mossa da un servizio de Le Iene, anche a Antonio Di Maio, padre del vicepremier, che ha suscitato ...

Tregua dei dazi - e i mercati respirano : La Tregua sui dazi tra Usa e Cina allenta le preoccupazioni per un'economia globale che rallenta, con parole come 'stagnazione' e 'recessione' che tornano sulla bocca di molti dopo anni. 3 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

NBA – Scambio di insulti fra Beverley e un tifoso : il play dei Clippers gli tira contro il pallone e viene espulso! [VIDEO] : Patrick Beverley ne combina un’altra delle sue: il fumantino playmaker dei Clippers si scambia una serie di insulti con un tifoso, gli tira contro il pallone e viene espulso Patrick Beverley è stato il grande protagonista in negativo, della partita fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Il playmaker losangelino ha prima rotto un dente a Dennis Smith jr con una gomitata e successivamente è stato espulso. Non per il contatto di ...

Cyberpunk 2077 : le decisioni e le azioni dei giocatori influiranno anche sul gameplay : Dato che in CD Projekt RED sono dei maestri storyteller, che si sono fatti un nome per presentare ai giocatori significative scelte narrative nei loro giochi, è ovvio che per Cyberpunk 2077 ci sono aspettative altissime. Abbiamo già appreso alcune informazioni sul sistema delle scelte e sappiamo già che influiranno sulla narrativa del gioco. Tuttavia, il titolo vuole sorprendere ancora di più, offrendo molteplici opzioni anche a livello di ...

Gf Vip - Jane sta frequentando Elia - Giulia smentisce Deianira : 'Si è inventata tutto' : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi, che tornerà domani in prima serata su Canale 5 con l'attesissima penultima puntata. Le ultime novità si soffermano su Jane Alexander e Giulia Provvedi, le ultime eliminate dalla casa di Cinecittà. Se l'attrice neutralizzata italiana ha confermato di stare frequentando Elia Fongaro ai microfoni di Domenica Live, la cantante de Le Donatella ha ...

La 100 km dei Campioni – Doloroso infortunio per Valentino Rossi : “ho sentito il ginocchio girarsi e…” : Doloroso infortunio per Valentino Rossi durante “La 100 km dei Campioni”: il pilota di Tavullia sbatte contro un paletto della pista dopo un testa a testa con Pasini Nel corso de “La 100 km dei Campioni”, Valentino Rossi potrebbe aver rimediato un brutto infortunio. Nel corso della gara di fine stagione, quella che, come ormai accade da 5 edizioni, saluta l’annata appena conclusa, il ‘Dottore’ ha sbattuto contro un paletto della pista dopo ...

Giulia Provvedi a Domenica Live parla del fidanzato Gollini e di Deianira : Giulia Provvedi da Barbara d’Urso: cosa ha detto sul fidanzato Gollini e su Deianira Marzano Dopo Verissimo, Giulia Provvedi ha chiarito anche a Domenica Live che il fidanzato Pierluigi Gollini non l’ha tradita durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. La cantante de Le Donatella ha ribadito che la sera incriminata, quella […] L'articolo Giulia Provvedi a Domenica Live parla del fidanzato Gollini e di ...

Domenica Live - Giulia Provvedi parla del presunto tradimento di Gollini : «Deianira ha inventato tutto» : Dopo averla vista venerdì pomeriggio a Verissimo , Giulia Provvedi è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato a Barbara d'Urso tutta la verità sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi ...

Giulia Provvedi sbugiarda Deianira Marzano : “Ha inventato tutto” : Deianira Marzano smentita da Giulia Provvedi a Domenica Live Giulia Provvedi a Domenica Live ha voluto replicare finalmente alle dichiarazioni choc fatte da Deianira Marzano qualche settimana fa riguardo al presunto tradimento del suo fidanzato. Giulia da Barbara d’Urso ha affermato che durante la famosa serata del 28 ottobre il suo ragazzo era al compleanno del migliore amico del padre, e in quell’occasione c’era anche sua ...

Domenica Live - Giulia Provvedi risponde a Deianira Marzano : “Quella sera Gollini non era in discoteca” : Giulia Provvedi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e racconta il suoi giorni fuori dalla casa del reality di Canale 5. Circa il gossip che l’ha riguardata, alimentato da Deianira Marzano, che aveva sostenuto di aver visto il fidanzato di Giulia Provvedi, il calciatore Pierluigi Gollini, alla discoteca Hollywood di Milano, mentre in un privè si intratteneva con una ragazza, ...