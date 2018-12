' L' Inter del triplete' Lo speciale su Sky Sport

Scuola : pulizie solo da parte del personale Interno - stop appalti e 12mila nuovi assunti : Serviranno circa 280 milioni di euro all’anno, ma si tratta di cifre che non graveranno sui conti pubblici perché identiche a quelle spese per pagare le ditte vincitrici di appalto. Un emendamento alla manovra finanziaria, già passato in commissione, prevede lo stop alla concessione a ditte esterne alla Scuola, dei servizi di pulizia. Dal 2020, come sottolinea un articolo de Il Fatto Quotidiano, le pulizie in tutti gli istituti scolastici della ...

Juventus-Inter - Galli : "Szczesny-Handanovic imponenti - rapidi e tecnici : il meglio della Serie A" : Le grandi partite spesso si decidono per un dettaglio: un dribbling, un cross, una parata . E Juventus-Inter propone una sfida nella sfida con il confronto Szczesny-Handanovic che Giovanni Galli , ...

Albero di Natale di sedici metri all'Interno del Centro I Gigli : Prato, presentato il programma delle iniziative previste durante le feste di Natale. Il 15 dicembre Zecchino in piazza, madrina dell'evento sarà Carolina Benvenga la nota conduttrice di Rai YoYo

Juventus-Inter - Del Piero : “Quella coi nerazzurri è la rivalità più grande mai provata” : Uno dei più grandi protagonisti della storia di Juve-Inter, Alessandro Del Piero, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato quanto sia importante per il mondo juventino la rivalità coi nerazzurri, che lui reputa la più accesa: “È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C’era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi” Del Piero ha parlato del confronto tra lui ...

Morte Angelo Partenza a Modica - l'Intervento del cognato : Il cognato del pensionato morto a Modica a seguito di una aggressione interviene dopo la proposta di MPA dei due giovani imputati

Oriana Sabatini vola a Torino - la fidanzata di Dybala al fianco dell’attaccante alla vigilia di Juventus-Inter [GALLERY] : Oriana Sabatini accanto a Dybala a Torino, il calciatore della Juventus gode della presenza della sua fidanzata alla vigilia di Juventus-Inter Oriana Sabatini accanto a Paulo Dybala sui social. La bellissima modella argentina è volata a Torino alla vigilia della sfida tra Juventus ed Inter ed ha passato una serata tranquilla assieme al suo fidanzato calciatore. La meravigliosa Oriana ha scritto sui social a didascalia di una foto in cui ...

Juventus-Inter – Da una parte Georgina Rodriguez - dall’altra Wanda Nara : la sfida (sexy) delle Wags [GALLERY] : Wanda Nara, Georgina Rodriguez e non solo: la sfida tra Wags dell’Inter e della Juventus è calda prima del derby d’Italia in programma questa sera La Juventus ‘schiera’ Georgina Rodriguez, mentre l’Inter Wanda Nara, ma non solo… Il derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia ‘caldo’ non solo per l’atmosfera di rivalità che questa sera si respirerà all’Allianz ...

Juventus-Inter - Del Piero : 'Nerazzurri stanno tornando rivale numero 1. Icardi come Trezeguet - segna sempre' : ... "Giorgio è l'ultimo superstite della B, ha completato tutto quel percorso: la fascia gli giova, ha fatto la miglior partenza di sempre", , Del Piero ha spiegato alla Gazzetta dello Sport le ragioni ...

Napoli - rubato e ritrovato dopo poche ore l'albero di Natale all'Interno della Galleria Umberto | Sky TG24 | : L'abete, allestito lo scorso 4 dicembre e addobbato con i biglietti di buon auspicio per l'anno nuovo, era stato sottratto come accaduto spesso negli ultimi anni. I carabinieri lo hanno rintracciato ...

Juventus-Inter - Del Piero non ha dubbi : “lo Scudetto lo possono perdere solo i bianconeri. Icardi? Come Vieri” : L’ex capitano della Juventus ha presentato la sfida dello Stadium, sottolineando Come i favoriti d’obbligo siano i bianconeri Cristiano Ronaldo da un lato e Mauro Icardi dall’altro, saranno loro i giocatori più attesi in questo emozionante Juventus-Inter che profuma di spettacolo. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida entusiasmante, commentata anche da Alessandro Del Piero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la ...

Del Piero : 'Con l'Inter la più grande rivalità. Il percorso di Dybala simile al mio. Su Icardi e la Champions...' : L'ex capitano della Juventus , Alessandro Del Piero , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match tra i bianconeri e l' Inter , in programma questa sera alle 20.30 all' Allianz Stadium di Torino. SULLA RIVALITA' - 'È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C'era ...

Napoli - rubato l'abero di Natale all'Interno della Galleria Umberto - Sky TG24 - : L'abete è durato meno di tre giorni: era stato allestito lo scorso 4 dicembre e addobbato con i biglietti di buon auspicio per l'anno nuovo. Nel 2017 era stato ribattezzato " Sparicchio ", proprio a ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni del derby d'Italia : Manca sempre meno al derby d'Italia numero 171. Tempo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, poi Juventus e Inter saranno pronte a scendere in campo all'Allianz Stadium per quello che è " a ...

Del Piero : "Se vuole la Juve vince. Ma l'Inter è tornata - è la rivale n. 1" : Il calcio italiano era al centro del mondo e io ero felice e orgoglioso. Stavo maturando, ero bravo, ma dal punto di vista mentale il secondo Alessandro fu più forte del primo. Sul mio recupero c'...