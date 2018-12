Ligue 1, rinviate sei partite: Caos “gilet gialli”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La protesta che fa tremare la Francia non si ferma ed obbliga – giustamente – a fermare molte gare di campionatoDopo l’invito da parte della Polizia, è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della1 sul proprio sito ufficiale. Il campionato francese, dunque, rinvierà ben 6per ragioni di sicurezza. La protesta dei “gilet gialli” continua per il rincaro sul prezzo del carburante, e onde evitare scontri all’interno degli stadi sono state posticipate a data da destinarsi le seguentidella 17^ giornata:Monaco-NizzaPsg- MontpellierAngers-BordeauxNimes-NantesTolosa-LioneSt.Etienne-Marsigliasi disputeranno, ad ora, soltanto:Guingamp-AmiensRennes-DijonStrasburgo-CaenLille-ReimsLa1 renderà note le date della partita nelle prossime ore sul proprio sito.Ipotesi date per il rinvio delle ...