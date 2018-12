Leu contro Salvini | “Indecente la campagna social contro Boldrini | è gogna Cancellate

Le stelle di Natale per aiutare l'Ail contro le Leucemie : Si rinnova l'appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che quest'anno giunge alla sua 30° edizione. Nei giorni 7, 8 e 9 dicembre ...

“L’amica geniale” e il passato della sua protagonsita : Ludovica Nasti racconta la sua lotta contro la Leucemia : La nuova fiction di Rai 1 “L‘amica geniale” sta appassionando moltissimi italiani che da due settimane seguono, con interesse, le vicende tratte dal libro di Elena Ferrante. Tra le protagoniste, anche Lila, interpretata da Ludovica Nasti che, come nella fiction, anche nella realtà non ha avuto vita semplice. La ragazza ha raccontato al giornale Oggi della sua lotta contro la leucemia. Una lotta che fortunatamente è riuscita a ...

L'Amica geniale - Ludovica Nasti e la lotta contro la Leucemia : 'È una guerriera' : In sette milioni hanno assistito al suo debutto in tv nelle prime due puntate de 'L'Amica geniale': ma Ludovica Nasti, che interpreta Lila, il personaggio uscito dalla penna di Elena Ferrante, finora ...

Serie A - lotta contro la Leucemia : il calcio italiano in campo con AIL : La Serie A scende in campo con AIL. In occasione della 30° edizione dell'iniziativa "Le Stelle di Natale di AIL", la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno deciso di dedicare il 4° ...

L’amica geniale - Ludvica Nasti e la vittoria contro Leucemia : ‘Quella volta che mi hanno tagliato i capelli’ : Ha superato 8mila piccole rivali e alla fine il regista Saverio Costanzo ha scelto lei, Ludovica Nasti, per dare il volto a Lia, una delle protagoniste della fiction “L’amica geniale” tratta dai bestsellers di Elena Ferrante, in onda su Rai 1 e Timvision dal 27 novembre. Sul set ha dovuto affrontare momenti complicati, come la sveglia alle 6 del mattino, l’insegnante privato il pomeriggio per non restare indietro con il ...

"Salvata dalla ricerca" - Eleonora e la lotta contro la Leucemia : Le previsioni per i prossimi anni indicano che nel 2030 il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo con 21,6 milioni di nuovi casi all'anno. Dati allarmanti che richiedono la mobilitazione ...

Maltempo Sicilia - Leu e Verdi contro Salvini : “Se ne frega - è inadeguato e indegno” : Dopo il selfie sorridente e le dichiarazioni sull'ambientalismo da salotto, tutti attaccano il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non solo il Pd, anche Nicola Fratoianni (Leu) lo critica: "Indegni per queste parole, e ancora più sgradevoli se ci mettiamo pure le foto sorridenti sui social mentre è in corso una tragedia". Critiche anche dai Verdi.Continua a leggere

Dl Genova - via libera dalla Camera con 284 sì : Fdi vota con M5s e Lega. Pd e Leu contro. Forza Italia si astiene : Il via libera è arrivato dopo l’una di notte: la Camera ha approvato il decreto Genova. I sì sono stati 284, con i voti favorevoli dei partiti di governo, cioè Lega e Movimento 5 stelle, e quelli di Fratelli d’Italia. votano contro i deputati del Pd e di Leu (67 i no), mentre sono stati 41 gli astenuti, tutti di Forza Italia. Il testo va ora al Senato per la seconda lettura. A contrapporre i parlamentari di maggioranza e opposizione ...

Sansepolcro - Leu promuove un incontro pubblico sul ruolo della sinistra in Italia e nella vallata : Un confronto aperto e costruttivo volto a discutere sulla situazione politica nazionale e di vallata, sul ruolo della sinistra e sulle scelte future. Un incontro nel quale si possano trovare i temi ...

Primo ok dell’Ue al nuovo ‘mix’ contro la Leucemia linfatica cronica : Primo via libera Ue a una terapia presentata dagli esperti come una possibile svolta contro la leucemia linfatica cronica (Llc), la più frequente nel mondo occidentale con circa 3 mila nuove diagnosi all’anno solo in Italia. L’americana AbbVie annuncia il parere positivo del Chmp dell’Agenzia europea del farmaco per la nuova combinazione di Venclyxto* (venetoclax compresse) e rituximab come trattamento a durata fissa dei ...