huffingtonpost

: L'elezione di Annegret Kramp-Karrenbauer è una sconfitta per Schäuble. Ma la destra Cdu si rafforza - HuffPostItalia : L'elezione di Annegret Kramp-Karrenbauer è una sconfitta per Schäuble. Ma la destra Cdu si rafforza - GaetanoScavuzzo : Il dopo #Merkel alla guida della #CDU è al femminile con l'elezione di Annegret #KrampKarrenbauer. Mi sa che in… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018), la delfina di Angela Merkel, è stata eletta nuova leader della Cdu. In occasione delle primarie del partito tenutesi oggi ad Amburgo, da tutti chiamata AKK, ha ottenuto 517 voti su 999 avendo così la meglio sugli avversari: il manager Friedrich Merz (482 voti) e il Ministro della salute Jens Spahn (157). L'della nuova capopartito è stata salutata dai discorsi dei tre candidati e da quello di addio della cancelliera, che rimarrà la numero uno del governo creando così l'inedita situazione in cui il capo del Paese non sia a capo del suo movimento.Si tratta dunque di una situazione di potenziale crisi di legittimità per la Grosse Koalition? Lo sarebbe potuto essere se avessero vinto Merz o Spahn. AKK è invece considerata come la figlia politica della cancelliera, per cui è ...