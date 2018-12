L’elefante vs 3 baby ippopotami | l’insolita “lotta” sulla riva del fiume ha un finale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Lungo il Umfolozi River, in Sudafrica, un gruppo di turisti si imbatte in una grande elefante che si sta cibando lungo ladel. A un certo punto tre cuccioli di ippopotamo escono dall’acqua e guadagnano la terra ferma, proprio a pochissimi metri dal pachiderma. Ma il grosso mammifero non sembra apprezzare la presenza di estranei. E reagisce.L'articolo L’elefante vs 3, l’insolita “lotta”delha uninaspettato (e divertente) proviene da Il Fatto Quotidiano.