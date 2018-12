Lega e M5S sono divisi sulla tassa sulle auto inquinanti : auto vecchie e tasse nuove. "Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", avverte il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che cosa bolle in pentola? Alla commissione Bilancio della Camera è spuntato a sorpresa un emendamento alla legge di bilancio che prospetta l'ipotesi di un'ecotassa sulle auto non elettriche. A quanto pare si potrebbe ...

Auto - lite sulla tassa : altolà della Lega ma M5S non molla : La tassa sulle nuove Auto non elettriche che saranno comprate nel 2019 forse è morta prima di nascere. La proposta, spuntata e votata improvvisamente nella notte di martedì, ha scatenato l'ennesima ...

Manovra - premi agli statali pagati in BTp. Tensioni M5S-Lega su ecotassa : In giornata, poi, si accende la polemica: da una parte la sottosegretaria M5S all'Economia, Laura Castelli , che sottolinea: «La volontà del governo è quella di tenere» l'eco-tassa, «sta nel ...

Berlusconi : l'alleanza Lega-M5s innaturale - è agli sgoccioli : Roma, 6 dic., askanews, - 'La Puglia, come tutto il Sud, è il luogo nel quale si consumano le contraddizioni del Governo giallo-verde, un'alleanza innaturale ormai agli sgoccioli se si vogliono ...

Tagli all'editoria - intesa Lega-M5S Graduali - poi stop fondi dal 2022 : Ci sarà in manovra il Taglio dei fondi all'editoria. Nel corso del vertice a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si è trovato l'accordo sulla decisione di Tagliare le risorse in modo graduale.... Segui su affaritaliani.it

Ecotassa - Salvini contro il M5S : “Con il sostegno della Lega non passerà mai” : Continua il braccio di ferro Lega-M5S sull'Ecotassa. Il ministro degli Interni Matteo Salvini, intervenuto al forum Ansa, ribadisce la sua posizione: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse. Con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai".Continua a leggere

Marattin - PD al M5s e Lega : 'Finitela di raccontare balle' e in aula è bagarre - VIDEO : La manovra è un argomento dibattuto, ma c'è una sede dove farla diventare un oggetto di discussione può generare un clima rovente. Si parla ovviamente del Parlamento, con particolare riferimento alla Camera dei Deputati. Non è un mistero che la legge di bilancio che è tra gli obiettivi di Lega e Movimento Cinque Stelle sia fortemente osteggiata dalle opposizioni. Il dibattito, infatti, non ha tradito le attese di chi si aspettava scambi ...

L'ecotassa divide M5s e Lega. I costruttori di auto protestano - il freno di Salvini : Il blitz notturno sulL'ecotassa è fallito e si è trasformato nell'ennesimo scontro tra Matteo Salvini che non ne vuole sapere, "con i voti della Lega non passerà mai una nuova tassa sull'auto a benzina", e gli M5s che invece con Laura Castelli sostengono il tema sia nel contratto di governo. Nello stesso tempo però Luigi Di Maio è costretto a promettere modifiche. La confusione nel governo è tanta.La ...

Manovra - Marattin (Pd) scatenato contro M5s-Lega : “Smettetela di raccontare palle”. Scoppia la bagarre in Aula : Nel corso della discussione generale alla Manovra, è Scoppiato il caos, alla Camera, quando il deputato del Pd, Luigi Marattin, si è scagliato contro la maggioranza per “le palle che racconta al Paese e in quest’Aula, che viene usata per la sola propaganda” sul tema dei rimborsi ai truffati delle banche. Risparmiatori che per Rapahel Raduzzi (M5s) “sono stati danneggiati dai governi del Pd”. Alla fine, per sedare ...

Bruno Vespa/ 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse' - Storie Italiane - - IlSussidiario.net : Bruno Vespa ospite di Storie Italiane, il conduttore di Porta a Porta: 'Governo M5s-Lega? Cambiamento più forte di quanto non si immaginasse'.

Sondaggi politici/ Trattativa Governo-Ue su Manovra : per 53% della Lega "giusto cedere" - M5s sulle barricate - IlSussidiario.net : Sondaggi politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 32% nonostante le difficoltà sulla Manovra e le trattative. Corsa verso le Primarie Pd

Incarichi Legali dell'Asl per oltre 100mila euro allo stesso professionista. Laricchia - M5S - scrive a Emiliano : "Verifichi la legittimità" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Sondaggi elettorali - tornano a crescere Lega e M5s : insieme si avvicinano al 60% : Lega e Movimento 5 Stelle tornano a crescere nei Sondaggi e staccano sempre più nettamente il Partito Democratico. Il Carroccio è il primo partito, ma i pentastellati fanno segnare un recupero dopo settimane di calo costante. insieme le due forze di maggioranza tornano ad avvicinarsi al 60% dei consensi.Continua a leggere

Sondaggi politici - crescono Lega e M5s : aumenta consenso per la maggioranza. In calo Pd e Forza Italia : crescono sia il Carroccio che il Movimento 5 stelle e la maggioranza torna a toccare quasi il 60 per cento dei consensi complessivi per la prima volta da ottobre. Secondo le ultime rivelazioni di SwG per il TgLa7 del 3 dicembre, nell’ultima settimana la Lega ha guadagnato lo 0,5% (32 per cento) e il M5s lo 0,8% (27,3 per cento). I grillini sono tornati a salire nei consensi dopo più di un mese di flessione e lo hanno fatto in una delle ...