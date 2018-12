LeBron vuole Carmelo Anthony ai Lakers | come sconfessare il progetto giovani e far

NBA - LeBron rassicura : "Ci vuole tempo per trovare la chimica" : ROMA - L'esordio ufficiale in maglia Lakers di LeBron James, per certi versi, non è andato come i tifosi gialloviola e lo stesso campione ex Cavaliers auspicavano prima della palla a due. Nonostante ...

NBA – LeBron James non si scoraggia : “sconfitta Lakers? La chimica arriverà - ci vuole tempo” : Nonostante la sconfitta nella gara d’esordio, LeBron James spende delle belle parole per i Los Angeles Lakers: il ‘Re’ crede che la chimica di squadra arriverà nelle prossime gare Inizia con una sconfitta l’esperienza di LeBron James con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il ‘Re’ ha provato a trascinare il suo nuovo team alla vittoria, ma ad uscire vincitori dal Moda Center di Portland sono stati i ...

NBA - LeBron James - i suoi Lakers e i fiocchi d'avena : "Ci vuole tempo e pazienza" : Si mettono i fiocchi d'avena in una tazza. Si versa del latte. Si mescola. Voilà , non serve altro, la colazione è pronta in un attimo. Perché invece l'amalgama funzioni in campo, tra LeBron James e i ...