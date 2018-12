Le prime donne della lirica al Palladium di Roma

Le “prime donne” della lirica al Palladium dal 10 dicembre al 25 marzo : In collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma Lunedì 10 dicembre – ore 20,30: Svetlana Kasyan e Marco Forgione al piano Lunedì 21 gennaio – ore 20,30: Claudia Pavone e Marco Forgione al piano Lunedì 11 febbraio – ore 20,30: Valentina Varriale e Antonio Maria Pergolizzi al piano Lunedì 25 marzo – ore 20,30: Mariangela Sicilia e Antonio Maria Pergolizzi al piano Dopo il successo dello scorso anno torna dal 10 dicembre ...

Uomini e Donne potrebbe sbarcare in prime time a febbraio : l'indiscrezione di 'Chi' : Maria De Filippi una ne pensa e cento ne fa: stando all'anticipazione che ha riportato "Chi" nel suo numero uscito oggi, 5 dicembre, la conduttrice starebbe lavorando al ritorno in prima serata di un suo amatissimo programma. Stiamo parlando di Uomini e Donne, il format leader di ascolti del pomeriggio che, secondo l'indiscrezione, potrebbe debuttare all'ora di cena a partire da febbraio 2019. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ...

'Nel nostro Paese - le donne faticano ad esprimersi. La politica italiana? Non commento l'ignoranza' : La donna simbolo dello stile italiano parla del nuovo volto della casa di moda, raccontando i suoi lati più intimi e il rapporto col fratello Gianni

Donatella Versace : "Nel nostro Paese - le donne faticano ad esprimersi. La politica italiana? Non commento l'ignoranza" : "Starò qui, sono legata mani e piedi. La Holding vuole assolutamente il nostro know how italiano", questa la dichiarazione di intenti di Donatella Versace in un'intervista a La Stampa, spiega in cui ha spiegato la decisione di cedere il controllo dell'azienda, facendolo confluire nel polo del lusso Capri Holdings (che comprende anche Michael Kors e Jimmy Choo).La Versace non ha parlato soltanto dell'azienda, ma anche degli aspetti ...

Uomini e donne anticipazioni : ANDREA CERIOLI e IVAN GONZALEZ - prime tensioni : Oltre alle novità nel percorso di Teresa Langella di cui vi abbiamo già parlato, a Uomini e donne sono iniziati a sorgere i primi contrasti tra ANDREA CERIOLI e IVAN GONZALEZ, i neo tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nell’ultima registrazione. Come prima cosa, è stata mostrata una clip di Valeria Marini, la party planner, intenta a cercare la location per la festa di fidanzamento di ...

Andrea Cerioli : le prime parole su Uomini e Donne e l’elogio di Sperti : Uomini e Donne: Andrea Cerioli parla del suo percorso come tronista Andrea Cerioli al magazine di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta della sua nuova esperienza all’interno del dating show. Questa è per l’ex tentatore la seconda occasione: Andrea infatti era già stato tronista del programma, ma le cose non erano alla fine andate nel migliore dei modi. Oggi ha affermato di sentirsi come se fosse il primo giorno di scuola ...

Uomini e Donne anticipazioni : problemi tra LORENZO e GIULIA - prime esterne per ANDREA e IVAN : Ieri sera (giovedì 8 novembre 2018) sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Erano presenti tutti e cinque i tronisti in carica: LORENZO Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, ANDREA Cerioli e IVAN Gonzalez. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nei loro percorsi… In apertura, Maria De Filippi ha parlato di una discussione avvenuta tra LORENZO e la corteggiatrice GIULIA Cavaglià: quest’ultima non ...

Donne - gay e musulmane : il Congresso delle prime volte : ... che ha perso l'appoggio del partito dopo la scoperta di un passato di violenze domestiche, la neodeputata Alexandria ha continuato a lavorare come cameriera, anche dopo la laurea in Economia, per ...

CR4 – La Repubblica delle donne : Chiambretti replica se stesso. Il debutto in prime time è un’occasione persa : Piero Chiambretti, CR4 La Repubblica delle donne Nulla si crea, nulla si distrugge. Al massimo si rimaneggia, ma senza troppa fantasia. Piero Chiambretti ha fatto propria la legge della conservazione televisiva: al suo debutto assoluto in prime time con CR4 – La Repubblica delle donne, il conduttore valdostano non ha azzardato sperimentazioni né ha riservato particolari sorprese. Anzi, con testarda convinzione ha riproposto su Rete4 il ...