Le mani della camorra di Secondigliano su Roma | maxisequestro ai fratelli Esposito

Germania - oggi la Cdu elegge l’erede della Merkel : Merz è favorito su AKK e Spahn. In ballo anche il futuro volto dell’Unione : Non sono chiamati a scegliere solo il leader della Cdu i 1.001 delegati riuniti oggi in Congresso ad Amburgo: dovranno indicare quello che probabilmente sarà il futuro leader della Germania e, quindi, dell’Unione Europea. Poche ore e l’Unione Cristiano-Democratica tedesca perderà la donna che è stata alla sua guida per 18 anni. Angela Merkel lo aveva annunciato a fine ottobre: “Non mi ricandido alla presidenza della Cdu, serve un nuovo ...

Diritti Umani - Modena : tutti insieme per i 70anni della Dichiarazione : Conferenze, maratone di letture, fiaccolate, incontri e spettacoli per riflettere sull'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che compie 70 anni ma mai come oggi è di grande attualità. A lanciare il calendario di eventi, che prenderà ...

Il tramonto della Merkel : al via domani il congresso della Cdu : Spahn invece non si è allineato; migranti e austerità sono i suoi cavalli di battaglia, quest'ultimo rinsaldato negli anni da sottosegretario all'Economia quando il dicastero era nelle mani del falco ...

Il presidente della Lega Pro Ghirelli scrive al Presidente Osservatorio manifestazioni Sportive in merito al Monopoli : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive in merito al Monopoli Calcio che si è dissociato da un episodio di tifo violento. “Cara Dott.ssa Stradiotto, ci tengo ad evidenziare un atto di straordinaria normalità della società Monopoli che si dissocia da un fatto vergognoso, di tifo violento, e si schiera a favore delle famiglie, dei bambini e dei tifosi. ...

I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega : Roma risponde a Salvini. Se da un lato il 'Capitano' leghista porta avanti la sua campagna mostrando nomi, cognomi e facce di chi presumibilmente non sarà presente alla manifestazione organizzata ...

I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega : Roma risponde a Salvini. Se da un lato il “Capitano” leghista porta avanti la sua campagna mostrando nomi, cognomi e facce di chi presumibilmente non sarà presente alla manifestazione organizzata dalla Lega l’8 dicembre a Piazza del Popolo, dall’altro la capitale mette in campo i suoi pezzi da 90, coloro che rappresentano la Romanità più pop/olare per esprimere il proprio dissenso al suddetto raduno. ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : ecco le stelle della manifestazione. Hosszu per tornare “cannibale” - Le Clos - Andrew - Sun Yang e Morozov i protagonisti più attesi : Mondiali di Hangzhou in tono minore? Le assenze di Dressel, Sjostrom, Ledecky, Horton, Efimova, Park, Chalmers, Peaty, Blume tanto per fare qualche nome sparso, tolgono sicuramente fascino alla rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou ma il Nuoto mondiale offre talmente tanti spunti che, tanto per dirla alla Chiambretti, chiunque scenda in vasca sarà un successo. Mancano tanti big, è vero, ma le star ci sono eccome e il motivo per mettersi ...

Il manifesto dei 5 Stelle per l'Ue Così saranno l'ago della bilancia : Cambiare l'Europa come si sta cambiando l'Italia. E' l'obiettivo del Movimento 5 Stelle per le elezioni del Parlamento di Strasburgo che si terranno a fine maggio del prossimo anno. Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi stanno iniziando a mettere a punto... Segui su affaritaliani.it

manifestazione della Lega a Roma - Salvini punta a Campidoglio e Regione : Si attende a breve l'inaugurazione della prima sede politica della Lega a Roma, un'apertura che rappresenta anche figurativamente la volontà di crescere nella Capitale da parte del partito di Matteo ...

Coldiretti : le mani della “Cupola” nel piatto degli italiani - affari per 21 - 8 miliardi : Dalle aziende agricole alla grande distribuzione fino ai ristoranti le mani della Cupola nel piatto degli italiani fanno affari per 21,8 miliardi di euro con attività che riguardano l’intera filiera del cibo e impattano sui prezzi e sulla sicurezza alimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’indagine della dda di Palermo che ha disposto il fermo di 46 persone tra cui il nuovo capo dell’organizzazione. ...

L’antipolitica vince ovunque. Un manifesto contro la sconfitta della ragione : Ho letto un libro istruttivo: s’intitola La morte della verità. La menzogna nell’era di Trump (Solferino, 2018, 17 euro). L’ha scritto la giornalista nippoamericana e premio Pulitzer Michiko Kakutani, fino al 2017 temutissima critica letteraria di The New York Times. È un manifesto contro la sconfitta della ragione. Sostiene che l’aggressione nei confronti della verità stia dilagando in tutto il mondo, dove populismo e ...

'Prima gli italiani' : pullman in partenza dal Molise per la manifestazione della Lega : In programma sabato 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo CAMPOBASSO. pullman in partenza anche dal Molise, per partecipare alla manifestazione 'Prima gli italiani, dalle parole ai fatti", indetta ...

Palermo - si accendono i riflettori sulla nuova proprietà : la società rosanero nelle mani della Futures Sports&Entertaiment : Il CEO della Futures Sports&Entertaiment ha ufficializzato l’acquisizione del Palermo dalle mani di Maurizio Zamparini Cade il velo sulla società acquirente del Palermo Calcio, si tratta della Futures Sports&Entertaiment, azienda britannica che coinvolgerà nel progetto anche David Platt. L’ex giocatore inglese ricoprirà il ruolo di consulente tecnico e, nella giornata di domani, si recherà in Sicilia per incontrare la ...

Germania - le montagne russe di Schurrle : la motivazione della flessione dell’attaccante : Sembrava poter diventare uno dei calciatori più forti del mondo dopo la vittoria nel Mondiale brasiliano del 2014, ma poi Andre Schurrle si è un po’ perso. In quel campionato del mondo il tedesco disputò sei partite e realizzò tre gol (due nella partita del Mineirazo contro il Brasile) e l’assist decisivo per Gotze nella finale contro l’Argentina. Schurrle, però, agli inizi della stagione successiva inizia a mostrare ...