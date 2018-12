Luci d'Artista - Salerno si trasforma in un set televisivo sulle reti Rai : Approfondimenti Le 'Luci d'Artista' di Salerno si accendono anche a Matelica 7 dicembre 2018 Le Luci d'Artista di Salerno tornano alla ribalta nazionale diventando un set televisivo sulle reti Rai . ...

AL VIA "FIABE PER Luci D'ARTISTA" In scena la Compagnia dell'Arte in Biancaneve : Ed è ai loro sogni che la compagine si propone di dare vita, attingendo a piene mani dal tradizionale patrimonio letterario e teatrale, stravolto e rinnovato in spettacoli dal taglio fresco, ...

Sabato a Pescara accensione delle Luci d'Artista. Ecco gli eventi della stagione : ... artisti di strada, animazione, intrattenimento per grandi e piccini e gli spettacoli che accompagneranno l'8 dicembre il primo degli eventi di Natale".

Luci d'Artista - i limoni spuntano anche nelle vetrine : l'iniziativa di un commerciante : Approfondimenti Luci d'Artista, i visitatori 'promuovono' il Carro di Nettuno e 'bocciano' i limoni: le nostre interviste 15 novembre 2018 I limoni caratterizzano sempre di più la tredicesima edizione ...

Boom weekend Luci d'Artista a Salerno - in città oltre 400 pullman : Stamattina alle 11 nella Sala del Gonfalone del comune si terrà la conferenza stampa degli spettacoli, mostre, concerti ed eventi durante le Luci d'Artista.

Luci d'Artista 2018/2019 : ... Piazza Flavio Gioia è molto suggestiva con un enorme tempio; la zona orientale è animata dai protagonisti di "Frozen", da orsacchiotti giganti e da altri personaggi del mondo delle fiabe; il Corso è ...

Luci d'Artista di Salerno 2018/19 accese fino al 20 gennaio - arriva il Santa Claus Village : Il Natale si sta pian piano avvicinando. Le temperature che scendono, le passeggiate in famiglia, l'odore di caldarroste che si diffonde per le vie fan si che questo magico periodo dell'anno arricchisca ognuno di noi con una gioia interiore e con un grande senso di comunità e di vicinanza con il prossimo. A scaldare ulteriormente il cuore ed a far tornare i grandi bambini per qualche ora ci pensano i tanti eventi presenti in tutto lo Stivale, ...

Accese le Luci d'Artista. : Ed ancora concerti e spettacoli, shopping, eventi speciali come Lumina Minerve nello storico giardino della Scuola Medica Salernitana, visite guidate ai monumenti cittadini, artigiano ed ...

Salerno - Luci d'artista senza De Luca e senza il tradizionale bagno di folla : Dopo 13 anni, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, diserta l'inaugurazione della nuova edizione di luci d'artista impossibilitato a partecipare perché impegnato ai...

Torino : tour esperenziale per Luci d’artista 2018 : Torino, 7 nov. (Labitalia) - Torino sotto tutta un’altra luce: è la proposta stagionale di un to[...]

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"

De Luca porta le 'Luci d'Artista' a Napoli : l'annuncio in tv : Approfondimenti Luci d'Artista: pesci e altre creature marine invadono la villa comunale, le indiscrezioni 5 ottobre 2018 Vincenzo De Luca vuole portare le ' Luci d'Artista ' di Salerno a Napoli . E, ...