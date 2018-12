Le donne più potenti al mondo del 2018

Tecnologia : ecco le donne italiane più influenti del 2018 : Cinquanta donne italiane, tra cui ricercatrici e imprenditrici, nel 2018 si sono distinte nel mondo dell’innovazione e della Tecnologia: sono state individuate dall’associazione no-profit Inspiring Fifty, che promuove la presenza delle donne nel settore tecnologico. Rappresentate Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Piemonte e Toscana, poi a livello internazionale USA (California, Oregon, New York), Regno Unito (Londra, ...

Bonus nido sale a 1.500 euro : «Congedo paternità da 4 a 5 giorni». E le donne incinte potranno lavorare di più : Manovra e legge di Bilancio , diverse novità in vista per quanto riguarda neogenitori, maternità, paternità e asili nido . Il Bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati, misura nata con ...

Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 : Secondo Forbes The post Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Forbes - ecco le donne più potenti del 2018. L'unica italiana è 67esima : Si tratta di Federica Mogherini, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea. Segue dopo di lei Taylor Swift. La ...

Pirelli 2019 - il calendario che racconta i sogni delle donne 'Più che foto sono veri e propri film' : Un calendario che vuole essere un racconto simile a un film, anzi quattro film brevi, quattro film che raccontano i sogni di altrettante donne. E' questo il calendario Pirelli che è stato presentato ...

Le donne dell' Iran tra pregiudizi e diritti negati. Al salone dell'editoria dell' Eur "Più Libri Più Liberi" : Nell' opera infatti, attraverso le esperienze maturate sul campo dall'autrice si affrontano tematiche relative al pregiudizio, all'Islam, oggi tanto dibattuta anche nella politica italiana, fino alla ...

Le 50 donne italiane più influenti nel campo della tecnologia : Cinquanta donne, dai 17 anni agli 81 anni. Sono le più influenti nella tecnologia italiana, incluse nella lista di “Inspiring Fifty”: imprenditrici, manager d’azienda, docenti universitarie, ricercatrici ed esponenti delle istituzioni che si sono distinte nel 2018. La più giovane è Valeria Cagnina, premiata per la sua attività di formazione digitale. Nella lista ci sono, tra le altre, anche ...

Uomini e donne - accesi scontri al Trono Over : Maria De Filippi non ci sta più : Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene durante una lite: “Calmatevi” A Uomini e Donne, in particolare nel corso della puntata del Trono Over del 3 dicembre, si accende uno scontro molto acceso tra due cavalieri. Maria De Filippi decide di intervenire per placare una volta per tutte la situazione. Non è, infatti, la prima […] L'articolo Uomini e Donne, accesi scontri al Trono Over: Maria De Filippi non ci sta più proviene ...

Usa - 78enne già condannato a 3 ergastoli confessa : 'Ho ucciso più di 90 donne' : Dagli Stati Uniti arriva una storia tanto terribile quanto incredibile. Un uomo, Samuel Little, 78 anni, ha confessato di aver ucciso, a partire dagli anni '70, più di 90 donne. Gli investigatori che stanno raccogliendo le sue dichiarazioni stanno verificando l'attendibilità delle sue affermazioni e avrebbero già confermato più di una trentina di omicidi. Con ogni probabilità, l'uomo, ora devastato dall'età avanzata e dalla malattia, è uno dei ...